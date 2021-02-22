01消息：兩會醞釀改革香港選舉制度　研參選人「愛國者」評審機制

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-22 13:18

港澳辦主任夏寶龍今日（2月22日）以視像形式出席全國港澳研究會網上研討會，為「愛國者治港」原則定調，預示重大變革快將出台，亦是其任內首次公開講話。 據了解，下月北京舉行的全國「兩會」，對提出大幅度修改香港選舉制度，以確保「愛國者治港」方針，包括設立參選人「愛國者」評審機制，方案如在選舉主任以外另設一實權架構，審核選委會、立法會、區議會的參選人，如認為未達「愛國者」要求，即被DQ，無法參選。換言之，可以「入閘」參選者，均是「愛國者」。

消息人士向《香港01》指出，北京將在現行選舉之中設下機制「評核」參選人是否符合「愛國者」要求，範圍十分廣泛，涵蓋各級選舉，包括負責選出特首的選委會，及兩大直選戰場立法會和區議會。有傳其中一個研究方案，是改組現行的選舉管理委員會（選管會），例如加入大量政治委任成員，為各級選舉的提名資格把關，惟方案是否採用未最後拍板。至於現時選舉主任核實提名的做法是否繼續保留，仍屬未知之數。選舉主任核實提名是看參選人過往言行是否擁護《基本法》、效忠特區，與新機制沒有衝突。

在此機制下，往後涉及本土派、激進派等人，會有更「嚴格」的機制和標準，省卻現時選舉主任所援引的理據，不時受到質疑的情況。