01消息：夏寶龍明為「愛國者治港」定調　預示港重大變革快出台

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-02-21 14:18

政圈盛傳北京在下月「兩會」出手，大幅修改香港選舉制度，連日來王振民、韓大元等「護法」大談「愛國者治港」，似為「政改」造勢。全國港澳研究會周一（21日）舉行研討會，在北京、香港、澳門三地連線，據悉國務院港澳辦主任夏寶龍將出席主講，為「愛國者治港」原則定調，預示重大變革快將出台。 全國港澳研究會副會長劉兆佳指，中央把「愛國者治港」提升至前所未有的戰略高度，包括選舉制度內的改革無可避免，勢在必行。

上任以來首公開講話

研討會由港澳辦轄下的全國港澳研究會主辦，周一早上9時至12時半在北京舉行，主題為「愛國者治港」在香港的實踐。消息指，身兼港澳工作領導小組常任副組長的港澳辦主任夏寶龍，將會現身發言，這是他去年2月上任以來，首次公開重要講話。港、澳學者亦會視像連線，約有4至5人發言。

國家主席習近平早前聽取特首林鄭月娥述職時，強調要確保「一國兩制」實踐行穩致遠，必須堅持「愛國者治港」，以有效落實全面管治權，政圈預料北京在「兩會」將有大動作，改革香港選舉制度。

料強調「愛國者治港」是初心

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，中央凡有重大政策、議題出台，肯定會受關注，過往香港較少討論「愛國者治港」，偏向港人治港、高度自治，但習近平將「愛國者治港」提高至前所未有的戰略高度，要具體落實，就需要各方面的改革，包括政制、行政、民生等範疇。

對於今次研究會，劉兆佳相信有北京官員出席，論述「愛國者治港」，又指自「四中全會」後，中央已下定決心一次過解決香港問題，包括國家安全、政治制度，改革選舉制度以防止反對派借選舉奪權，將無可避免。

有建制派人士表示，據了解夏寶龍明日的講話中，其中一個重點是強調「愛國者治港」是港人治港的基本原則，即俗稱的「初心」。這是夏寶龍上任一年來首次公開露面及發表講話，反映出明日研討會的重要性，以及「愛國者治港」原則在對港政策中的關鍵位置，亦折射下月在北京舉行的全國兩會上，勢必有關於「愛國者治港」的重大舉措出台。