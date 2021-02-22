夏寶龍：愛國就要愛中華人民共和國　不允損中共領導社會主義制度

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-22 12:53

全國港澳研究會今早（22日）舉行網上研討會，主題為「愛國者治港」在香港實踐，由國務院港澳辦主任夏寶龍擔任主講嘉賓，是他上任後首次公開發言，為「愛國者治港」原則定調。 夏寶龍為愛國者定下三大標準，第一是愛國者必然真心維護國家主權、安全、發展利益，不從事危害國家主權安全的活動，這是對愛國者最低標準，攻擊中央、公開宣揚「港獨」主張、乞求外國對華對港制裁施壓等，無疑不是愛國者；第二是尊重和維護國家的根本制度和特區憲制秩序，不能損害中國共產黨領導的社會主義制度；第三是全力維護香港的繁榮穩定，強調「攬炒派」不在愛國者之列。 其中在第二點，夏寶龍明言中國共產黨就是「一國兩制」方針的創立者、「一國兩制」事業的領導者。他反問，一個人如果聲稱擁護「一國兩制」 ，卻反對「一國兩制」的創立者和領導者，「那豈不是自相矛盾？」這或意味著，反對中國共產黨的人士，日後或不符合「愛國者」定義。

港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

夏寶龍：中國共產黨是是「一國兩制」的創立者、領導者

有關愛國者定義，夏寶龍提到的第二點指出：「愛國者必然尊重和維護國家的根本制度和特別行政區的憲制秩序」。他提到，國家不是抽象的，愛國也不是抽象的，愛國就是愛中華人民共和國；憲法是國家的根本大法，是香港基本法的母法。維護憲法所確立的國家根本制度和憲法的權威，是包括香港同胞在內的全中國人民共同的責任和義務。「憲法必須遵守，違反了就是違法」。

夏寶龍又指：「維護憲法的權威和尊嚴是對每一位中國公民的必然要求，也是愛國者的行動準則。中國共產黨帶領人民締造了中華人民共和國，在我們這個實行社會主義民主的國家裡，可以允許有不同政見，但這裡有條紅線，就是絕不能允許做損害國家的根本制度，也就是損害中國共產黨領導的社會主義制度的事情。『一國兩制』是中國特色社會主義的重要組成部分，中國共產黨是中國特色社會主義的領導者，是『一國兩制』方針的創立者，是『一國兩制』事業的領導者，一個人如果聲稱擁護『一國兩制』 ，卻反對『一國兩制』的創立者和領導者，那豈不是自相矛盾？」

夏寶龍補充，香港特區的憲制秩序是國家憲法和基本法確定的，其核心是香港特別行政區在國家之中的法律地位以及中央與特別行政區的關係。「尊重和維護香港特別行政區的憲制秩序，就必須堅定地維護國家統一和主權安全，準確理解和把握中央與特別行政區的上下關係，切實尊重和維護憲法和香港基本法賦予中央的各種權力，正確行使特別行政區的高度自治權。挑戰國家根本制度、拒不接受或刻意扭曲香港憲制秩序者，不在愛國者之列。」

在香港，民主派傳統上其中一個重要意識形態，就是保留大中華意識、國家民族感情，即「愛國」，但對中國共產黨的管治模式卻未必認同，堅持香港須走向民主。

過往，內地官員在香港問題上，甚少提到「愛國」與「愛黨」之間的關連。