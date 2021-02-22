林鄭率司局長打疫苗　陳茂波缺席　與避免預算案「甩轆」有關？

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-22 18:48

牛年伊始，港府今日(22日)迎來兩件大事。第一件事，當然是港澳辦主任夏寶龍上午發表的講話，為「愛國者治港」原則定調。據悉，所有司局長都要「坐定定」，聆聽研討會內容。 第二件事，就是行政長官下午率領一眾司局長，前往中央圖書館的社區疫苗接種中心，率先接種科興疫苗。環顧全場，財政司司長陳茂波、商務及經濟發展局局長邱騰華和環境局長黃錦星卻不見縱影，少不免引起各方耳語和猜想。外界臆測，財爺今日缺席，或與確保後日《財政預算案》在「零風險」下發表有關，故待《預算案》發表過後，才接種新冠疫苗。

+ 9 + 9 + 9

新一份《財政預算案》將於周三發表，疫情下經濟低迷，外界對這次預算案有不少盼望和期待。陳茂波昨天(21日) 上載有兩份封面草綠色的《預算案》相片，形容封面顏色代表對未來所懷有的希望，看來財爺已經為《預算案》做好準備，亦不希望當日有任何差池。

雖然政府一再強調科興疫苗安全可靠，但「鴨蛋雖密也有縫」，注射疫苗始終一定的風險，外界估計，陳茂波今日未有跟大隊注射疫苗，正正是為了確保在零風險下發表《預算案》，連百分之一的風險都不想冒。

林鄭連同司局長接種新冠疫苗。（李澤彤攝）

財政司長辦公室：司長正忙於處理預算案 下周會接種疫苗

財政司司長新聞秘書回覆指，由於司長正忙於準備星期三發表的《預算案》，沒有時間參與活動，下星期會前往接種疫苗，現正等候安排。

另外邱騰華和黃錦星的新聞秘書回覆稱，因局長有其他公務及出席立法會事務委員會會議未有出席，兩人稍後會接種疫苗。特首林鄭剛見記者被問到，今日缺席的司局長會否補打疫苗？林鄭僅簡單回應說：「一定會」。