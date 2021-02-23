宣誓條例｜法庭判決前議員須停職　「越級上訴機制」直上終審法院

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-02-23 18:37

政制及內地事務局今日（23日）舉行記者會，講解《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》。條例草案建議除《基本法》104條下包含的公職人員之外，區議員都必須宣誓。 條例引入「正面清單」與「負面清單」，以界定哪些行為屬擁護《基本法》及效忠香港特區。一旦律政司司長認為違反誓言，該立法會或區議會議員將自動暫停職務，直至法庭有最終判決。

政制及內地事務局文件顯示，如有立法會、區議會議員被指違反誓言，該人將自動暫停職務，直至法庭作出有關裁決，而該人有權向法庭申請解除該項暫停。

局長曾國衞在回答記者提問時，指如停職者為立法會議員，這段期間的薪酬計算，將會由立法會定奪，如果是區議員，他表示相信民政局有具體考慮。

宣誓案件設有「越級上訴機制」，高等法院原訟庭判決後，若終審法院上訴委員會許可，可直接向終審法院提出上訴，以縮短整個法律程序的時間。（資料圖片）

由於立法會議員、區議會議員席位涉及重大公眾位益，今次修例將加快法庭運作安排，特別設立「越級上訴機制」。當高等法院原訟庭判決之後，若有一方不滿裁決而提出上訴，一般案件會由高等法院上訴庭處理，如上訴後有一方不服，則會轉由終審法院審理。但涉及在修例涵蓋的情況下，上訴方在取得終審法院上訴委員會許可後，可直接向終院提出上訴。

文件顯示，如要啟動該機制，需要在原訟庭頒下判詞當日起14個工作天內向終審法院提出。此舉有助法庭從速處理有關宣誓的案件，更決確定立法會、區議會的席位。