公務員宣誓｜是否有追溯力？　聶德權：視乎有無涉及違法行為

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-11 13:40

政府上月向現職公務員發通告，要求4周內簽署宣誓聲明，承諾擁護《基本法》及效忠香港特區，如欠合理解釋而拒絕簽署，將視乎個案情況展開中止聘用程序。 公務員事務局局長聶德權接受傳媒訪問時，被問到宣誓是否有追溯力，追究公務員簽署聲明前的行為，就表示要視乎是否涉及違法或違規的行為，強調現時已有機制跟進；若涉及違法行為會按法律處理，違規行為則跟從現有的公務員紀律機制，兩者分野清晰。 至於會否主動作出檢視，聶德權指不會因為簽署聲明或宣誓而有新做法，若收到投訴，會視乎涉及的課題及資料，按一貫機制處理；如果有關行為經傳媒廣泛報道而引起質疑，當局都會作出跟進。

聶德權接受港台訪問時形容，公務員宣誓或簽署聲明是一個確認的過程， 讓公務員確認及接納他擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守及對政府負責的責任；又強調以上是從加入公務員的一刻應有的責任。

聶德權亦提到，公務員有責任就工作表達己見，從而制定及落實最合適的政策措施；而作為普通市民，他們亦享有言論及表達自由，對不同事情表達意見是正常不過。至於甚麼言論才「過界」，他認為言論自由並非沒有界線，又稱按照誓言，公務員需擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守、對特區政府負責，並確認香港作為國家一部分，公務員屬於政治體制中的一部分；相信如用上述心態看事情，並不存在「過界」等各種問題。

被問到宣誓會否像「架在公務員頭上的一把刀」，聶德權相信若公務員接受誓言內容，便不會存在有關感覺。他又強調，大家應用平常心，清楚知道香港作為特區行政區，作為公務員如何發揮作用、改善民生。

特區政府早前宣布不再承認BNO為有效旅遊證件，對於公務員能否持有或使用BNO，聶德權表示，現行規例並無限制公務員持有BNO；而雙種國籍的問題則涉及中央政府事權，特區政府是配合中央的決定或政策，強調出任公務員的資格必須有香港永久居民的身份。