財政預算案｜66億元創3萬個有時限職位　公務員凍人手　縮1%開支

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-24 14:03

【財政預算案2021】新一份《財政預算案》今（24日）發表，《預算案》將宣布2021至22年凍結公務員人手，公務員編制零增長。在不影響教育、衛生等民生開支前提下，所有政策局需壓縮開支，2022/23年度政府經常開支撥款1%，料節省39億元。 不過，陳茂波建議撥款66億元，創造3.1萬個有時限職位。

各部門須節省一般開支及資助金



陳茂波指，過去一年香港經濟受疫情打擊，社會各界普遍受到不同程度的影響，其中尤以基層為甚，為了保障民生，維持信心，即使面對財赤，仍然決定不削減影響民生的開支，尤其是用於教育、社會福利和衞生這三個政策範疇的資源。



在2021／22年度，三個政策範疇的經常開支預算合共3023億元，佔政府總經常開支預算百分之58，相對2017／18年度的2082億元，增加百分之45。

陳茂波指，政府會從自身做起，通過節流加強公共財政紀律，在20２１／22年度，政府將落實公務員編制零增長。政府亦會實施節流計劃，在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，目標是在2022／23年度把經常開支撥款減少百分之一，預計可節省約39億元。他指，百分之一的經常開支節流指標看似不高，但由於與薪酬相關的開支佔政府部門經常開支約六成，壓縮空間有限，所以節省主要來自餘下的四成，包括一般開支及資助金等主要類別。

「所有部門均要認真檢視、調整優次和提高效率，積少成多才能達標，而又不影響日常運作及公共服務。」 財政司司長陳茂波

創3萬有時限職位 不超過12個月

不過，陳茂波提到，2020／21財政年度，政府透過「防疫抗疫基金」在公私營機構共設立約31,000個有時限職位。截至1月底，已有約16,000人獲聘。他建議再撥款66億元，創造約3萬個不超過12個月的有時限職位。