財政預算案｜議會眾生相　陳茂波夫婦情侶裝　有人睡魔急call？

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-24 17:50

【財政預算案2021】新一份《財政預算案》今早（24日）宣讀， 財政司司長陳茂波特別襯了一條鮮綠色的領帶，配合自己今年的 《預算案》主題顏色。陳茂波發言長達近兩小時，議會內一眾建制派議員除了大部分乖乖抄筆記外，瞓覺「常客」民建聯黃定光就再被睡魔急召。 至於在特首去年宣讀《施政報告》時，呼呼大睡的政制及內地事務局局長曾國衞，今次就格外專心，不斷低頭奮筆疾書。他的同事食衛局局長陳肇始，則未知是否因昨夜忙於處理封區，而顯得有些精神不振、間中「恰眼瞓」。

陳太、兒子齊撐場 許步明話丈夫：辛苦啦

陳茂波今日到立法會公布今年度的《財政預算案》，太太許步明及兒子陳天行一如往年到場支持，許步明更穿上綠色上衣，配合丈夫的《預算案》主題。她離場時就被傳媒問到對《預算案》有何看法，許步明就豎起拇指稱丈夫「辛苦啦」。同樣在觀眾席上，行政會議召集人陳智思及成員葉國謙等，則認真抄寫筆記。

而在議會內，「象哥」黃定光沒有讓大家失望，繼續在會議廳大覺瞓，途中未知是否「聽出耳油」，更將手指伸進耳朵內挖耳屎 。經民聯張華峰同樣被周公召喚，而工聯會的黃國健就以糖果提神，以往經常被捕捉到在會上打機的自由黨張宇人，今日就減少了玩手機，但就「坐唔定」在座位上轉圈，又「手唔停」揮動電話充電線。

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廖長江用心抄筆記 螢光筆劃重點

至於上次在會上細看曾國衞睡姿的新民黨葉劉淑儀，今日則頻頻回覆信息，又用iPad閱讀新聞。工聯會陸頌雄、熱血公民鄭松泰及何君堯就在facebook發帖文，當中何君堯更分享了自己在會上寫的筆記，只見他圈了選舉事務處、社福署及退休金等撥款數字 ，標上「好貴」、「好很貴」及「嘩」等評價。

在會上最專注的就要數到作為建制派「班長」的廖長江，全程都用心抄筆記，更配以螢光筆劃重點，而醫學界陳沛然則在最後半小時才趕到會議廳。立法會主席梁君彥就為議會廳外的傳媒送上蝴蝶酥及茶包。

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