財政預算案｜被問是否愛黨　陳茂波兩避答　國安委有檢視80億開支

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-24 18:36

財政司司長陳茂波今天（24日）公布新一份《財政預算案》，他在記者會上被多度追問80億元的國安開支詳情，陳茂波指相關款項已支付，強調絕對是公開透明，詳情日後會在立法會文件中交代。 陳茂波被兩度追問是否愛中國共產黨，他未有回應。至於有指他冀藉《預算案》為下屆參選特首「交功課」，陳茂波未有正面回應，僅稱政府首要工作防疫抗疫、恢復經濟。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

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國委開支「幾年」計

關根據《預算案》開支預算摘要，政府將會撥款80億元，用以支付關於維護國家安全未來數年的開支。根據《港區國安法》，經行政長官批准 ，財政司司長應當從政府一般收入中撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編制，不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制。

陳茂波在記者會上被追問詳情，包括「數年」是指多少年等，他未有正面回應，指有關款項已在上季度政府開支公布，款項已在去年12月支付，並成立專項撥款，因此政府未有在《預算案》就國家安全撥款。

國安公署去年成立。（新華社）

陳茂波說，制訂預算時有訂出所需人手、編制、用途等，國家安全委員會有檢視，並經行政長官批准，每年會向立法會會提交一個報告，交代撥款用途。他強調，在外國，有關國家安全開支也是保密，政府會按機制公開內容。

他表示，有關詳情日後會在立法會文件中交代，強調絕對是公開透明，未來一年亦無計劃再有相關開支，所以在新一份預算案中才沒有提及。

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參選下屆特首？ 財爺：首要工作抗疫

被問到是否希望藉《預算案》為參選特首「交功課」，陳茂波未有正面回應，政府首要工作防疫抗疫、恢復經濟，又稱自己只是單純地透過諮詢過程，了解社會的「痛點」、市民的期望，從此透過《預算案》盡能力做些事。