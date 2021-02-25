民研：預算案評分創新低　陳茂波民望反升　學者指無泛民hea住做

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-25 14:01

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波昨日（2月24日）公布新一份《財政預算案》，今年度赤字將達2,576億元，打破歷年紀錄。重點措施包括向市民派發5,000元電子消費券、失業貸款計劃等。香港民意研究所昨晚發布初步結果，預算案所獲的評分為36.4分，是2008年後新低。 民研今日（2月25日）發放進一步數字。結果顯示，陳茂波民望為36.2分，比上一次調查反而上升1分。不過調查同樣顯示，受訪者教育程度愈低，對預算案的滿意度愈高。 民研副行政總裁鍾劍華認為，現時立法會再無民主派，再沒有足夠動力迫使財爺認真回應民間訴求，甚至有「hea做」情況。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

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學歷愈低評分愈高

調查結果顯示，預算案本身的評分為36.4，比去年大跌17.7分，為2008年有紀錄以來最低。滿意率淨值只得-36%，比去年暴瀉56%，創出1998年2月有紀錄以來新低。不過，陳茂波本人的民望反而沒受到什麼拖累，甚至比起2月初的調查上升1分至36.2分。

是次調查同時有整理受訪者的教育程度。結果顯示，對於財政預算案的評分，小學或以下學歷者高達52.3分，中學程度為38.5分，大專或以上為25.8分，三者分野極為明顯；對於陳茂波本人亦一樣，小學或以下學歷者評分為57.5，中學程度為37.5分，大專或以上為22.6分。

鍾劍華：特首跑馬仔不能用常理分析 民望或反成負累

工黨前立法會議員張超雄分析，今次財政預算案評分創出歷史新低，似乎社會大眾對於其挽救經濟民生的表現並不滿意，電子消費券、失業貸款計劃未能滿足民間訴求。他又質疑，電子消費券對於很多弱勢社群而言，如行動不便的殘疾人士、老人家，屬得物無所用，一些小商戶亦未必有電子支付系統，予人感覺一些最邊緣的社群，在這次預算案中完全不能受惠。

本身是社福學者的張超雄又提到，現時立法會內再無民主派，議會聲音「統一」，政府亦傾向優先維護政權安全，民主派聲勢減弱，在這情況下社會無法進步，甚至不斷倒退。

陳茂波發表新一份《預算案》。（資料圖片）

鍾劍華則指，現時公共財政有許多結構上的問題，如經常性開支增長遠遠快於經常性收入增長等，但財爺似乎沒有提出有效建議。他又指，現時議會沒有民主派，政府沒有藉口說「有反對派阻住晒」，理應解決現有問題，但政府做不到。他認為，沒有民主派之下政府更應展示出領導能力，但現時情況似乎相反，政府再無動力做好政策、理順公共財政問題，令人有「好消極、好hea」之感。

陳茂波被認為是來年特首「黑馬」之一，那麼今年預算案得分低、整個管治團隊民望長期低走，會否有所影響？鍾劍華相信，民望對於參選特首已不太重要，最重要是北京意向，正如現任特首林鄭月娥於修例風波後民望屢創新低，竟也撐了過來。他估計，分析參選特首之路可能要「將正常邏輯倒轉睇」：民望低反而可以增加籌碼，民望高反而可能成為負累。