財政預算案｜一文看清電子消費券申請條件、合資格市民、適用商戶

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-24 19:36

【財政預算案2021／電子消費券／八達通／PayMe】本港新冠肺炎疫情已肆虐逾一年，受防疫及封關措施影響，飲食及零售業步入寒冬。政府今日（24日）宣布2021/22年度的財政預算案，指將於今年內首推電子消費券，但規定須於本地商戶使用。政府消息人士指，將與多間電子支付營辦商商討合作，例如八達通、AlipayHK、PayMe等。

不過登記人須年滿18歲，並是香港永久性居民或持單程證的新來港人士，亦即來港留學、駐港工作、外傭等，並不獲派發消費券；亦因消費券只適用於本地商戶，並不適用於港人常用的內地或海外網上購物平台淘寶，Ebay、Amazon、Gmarket、ZOZOTOWN等，但可用於本地的HKTVmall和Big Big Shop。

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政府於去年的財政預算案宣布派發現金10,000元，而今年則改為派發電子消費券5,000元。政府當時讓市民選擇經21間參與計劃的銀行登記，透過個人帳戶過數；或經香港郵政登記，親身到郵政局領取支票。不過，由於消費券以電子的形式派發，申請途徑與過去有所不同。

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可網上登記 須選取電子支付營運

政府消息人士表示，屆時政府將設立網上登記系統，若市民已於去年使用網上登記派發現金，則可減少填寫個人資料的步驟，只須選取電子支付營運商，以領取消費券，但確定後不能更換。電子支付營運商將以各自的方法，例如SMS一次性密碼、登記帳戶等方式，以確認市民的身份。

研可用八達通方便長者使用

除了網上登記系統外，政府亦將設立書面登記。政府消息人士指，理解八達通的普及性較高，長者亦懂得使用，因此將與八達通公司商討，亦會考慮參考社署先前的方法，可委託代理人協助申請。若八達通公司無法派發消費券，屆時政府再公布長者申請消費券的詳情。

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