內會通過修議事規則　增議員行為不檢點處分　下月交大會審議

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-26 17:01

立法會議事規則委員會（26日）向內會提交第一批擬議修訂，包括針對議員行為極不檢點的處分、訂明立法會辯論時限及調整議員發言時間等5項有關《議事規則》的修訂，獲內會通過並將於下月24日提交立法會大會審議。 至於就《內務守則》的3項修訂，包括不再容許在委員會會議上無經預告而動議議案、變更按《立法會（權力及特權）條例》動議的議員議案的處理次序等，則在內會一致通過下，將於下周一會議起生效。

立法會議員謝偉俊。（資料圖片）

議事規則委員會主席謝偉俊今日就《議事規則》及《內務守則》進行的檢討，向內會提交第一批擬議修訂。

委員會就《議事規則》提出5項修訂，第一是針對議員行為極不檢點的處分，立法會主席可因該次或該等失當行為而將該議員點名，由立法會代理主席動議一項不容辯論亦不容修正的議案，以供立法會決定應否在該議案指明的期間，暫停該議員在立法會的職務，被暫停職務期間議員的酬金會按比例扣起；第二是立法會主席可視乎情況設定辯論及發言時限；第三是在任委員會主席，在新會期的委員會主席選出前，擁有處理一般事務的權力；第四是完善立法會的辯論中止待續程序；及第五防止可能出現濫用程序的擬議修訂。

梁美芬指修例後毋須驚動警方

多名議員發言支持有關修訂，經民聯梁美芬形容是遲來的修改，稱從2008年立法會出現了「第一隻蕉」，連續3屆的議事規則委員會都在思考如何改善「家規」，對終於走到這一步表示欣慰。她又強調，並非如外界所指的「加辣」，而是毋須再驚動警方，就屬於議事的紛爭可以自己解決。

新民黨葉劉淑儀亦支持修訂，批評立法會的秩序每下愈況，直至「攬炒派」離開。她說過去動輒出現投擲物件、衝向主席台等的事件，指這些事情沒有議會會容許。自由黨張宇人則指，有黨友關注修訂後限制議員只能發言5分鐘未必足夠，但他認為有需要精簡發言。他又表示，《議事規則》大部分條文取自英國國會，「好似紳士俱樂部，大家可以互相尊重，有啲嘢唔會去得好盡」，批評泛民「為攬炒乜都去做」。