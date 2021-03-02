35+初選‧拆局｜當民主派連根拔起後　What's next？　兩類人高危

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-02 07:00

47名參與或舉辦民主派初選者，前日（2月28日）被警方落案控告「串謀顛覆國家政權罪」，昨早在西九龍裁判法院提堂。由於《港區國安法》下保釋門檻極高，相信這批人士無論最終入罪與否，都需經歷長時間的還柙。 自《國安法》生效以來，北京及港府接連動作，先後整治不同板塊的非建制陣營人士。從歷次執法行動，以至今次初選案被控人士的身份來看，可以說民主派的核心人物大部分都已被收「入網」，接近「連根拔起」的地步。政界不禁會問：北京的下一個目標是誰？ 整合各方消息，「公職人員體系」可能成為下一輪的重點整肅對象之一。而這類人士也可分成兩大塊：現有的高級公務員，以及公營機構員工。

▼47名民主派被控串謀顛覆國家政權▼

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民主派「連根拔起」、兩大重點界別被整肅後 需要「尋找新敵人」？

2019年修例風波後，傳統泛民與激進抗爭派合流，於區議會選舉大勝，去年更劍指立法會35+，對北京構成明顯威脅。最終，北京於5月「下重手」宣布訂立《港區國安法》，原定的立法會選舉又「正好」因第三波疫情而延遲，民主派一時之間失去政治議題焦點，活動空間大為收窄。1月初的初選大搜捕，以至目前落案起訴至少47人，有意競逐立法會席位的人士、初選的舉辦者，大部分已被抓起來。一時之間，民主派在政界難有反撲之力。

與此同時，《國安法》也帶出多個方面的整肅潮（或「改革」），尤其傳媒、教育界首當其衝。傳媒界方面，由壹傳媒創辦人黎智英被捕，到調查7.21的港台《鏗鏘集》編導被捕等等，都直接或間接地與政治事件相關；在教育界，政府先後引用《教育條例》，取消製作談論「港獨」教材、被指使用不當內容教學的教師。據全國港澳研究會副會長劉兆佳的分析，因為以上兩個界別牽涉意識形態塑造，故一定是北京的重點整治目標。

問題是，當民主派於政界接近被「一網打盡」，教育和媒體都受到一定程度的整治後，What's next？（下一個是誰？）

從政治角度來說，鬥爭的機器一旦開動，便沒那麼容易停下來。中文大學政治與行政學系副教授馬嶽表示，民主派的萎縮對於建制陣營而言，也不一定百分百是好事，尤其深藍的政治人物霎時間失去了主要攻擊目標，自身的政治位置也會受到考驗，「尋找新敵人」既可保持自身的政治能量，也相當合乎北京的大方向。

下個戰場：進一步迫高級公務員表忠

其中，公務員體系是政府一直希望整頓的版塊。眾所周知，前年修例風波期間有公務員團體集會反對政府，四十多人於社會事件中被捕，引起特區及中央政府極度不滿。另外，香港公務員行事循規蹈矩、必須有法理依據，容不得超越常規，這與優先講求政治忠誠的內地作風也非常不同。

《國安法》第6條已要求就任公職者須宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區。政府於《國安法》生效後，已分批安排主要官員及各級公務員宣誓或簽署聲明。但從近日「深藍」陣營的動作，顯然他們並未滿足於此，劉利群被攻擊事件就是明證。

根據行政會議成員葉劉淑儀的解釋，食環署前年未即時清理連儂牆，是因有司法覆核程序未完，公務員做事必須有法律依據，要先尋求法律意見，直至11月才清理。到清理行動有了案例、司法程序完結，政府往後就可以快速清理其他張貼在公共地方的標貼。但在藍營眼中，這變成「雙重標準」的「罪證」，再連同劉利群丈夫的身份被挖出來，變成建制陣營發動攻擊的材料。

馬嶽認為，政府應保護自己的公務員免受政治攻擊，否則連僅餘的管治威信都保不住。（資料圖片）

馬嶽：政府應保護自己公務員

從攻擊者的層級分析，由一開始的深藍媒體「幫港出聲」，到中聯辦間接持有的《大公報》上周六（2月27日）直接開頭版攻擊，層次有明顯不同。尤有甚者，另一間與《大公報》同系的《文匯報》，前日（2月28日）也攻擊另一高層公務員、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）劉焱，質疑其戴上有「5、1」拼成的商標口罩，「暗指黑暴口號」。

政界人士分析，這類攻擊，雖未必可即時對相關公務員產生影響，但可以構成一種輿論壓力：一可導致相關人士「背脊花晒」，日後難以更上一層樓晉身問責團隊；二可造成政府日後考慮其他公務員升遷時「有所忌憚」，不敢晉升「政治成份不夠好」的公務員，以免再惹麻煩。

葉劉淑儀昨早在電台節目上慨嘆，有人借京官提出的「愛國者治港」大造文章，發動「文革式批鬥」，又擔心這些人身攻擊的風氣，長遠會打擊公務員士氣，導致政務官人心惶惶，政府白白流失人才。馬嶽則表示，事件發酵數天，第一個為劉利群發聲的不是政府，反而是一名建制派行會成員，認為如果政府不公開反擊這些言論，連自己的高級公務員都不敢保護，會對特區政府僅餘的管治威信帶來嚴重打擊，可能令部分人覺得政府已「被某些人牽著走」。

醫管局員工未來有可能被納入宣誓範圍，據悉政府正初步研究。（資料圖片）

消息：公營機構管理層勢納入宣誓範圍

此外，用公帑支薪的公營機構，亦勢將捲入下一輪政治風眼。政制及內地事務局上周公布《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，訂明將區議員納入宣誓範圍及列明違誓的後果，但暫時未處理公營機構的部分。

有知情人士向《香港01》透露，政府不同政策局，都在研究把轄下相關公營機構納入宣誓範圍。其中，教育局正研究是否將資助學校教職員列入「公職人員」範圍並簽署誓言；食物及衞生局亦正研究要求醫管局管理層也須宣誓，目前正掂量延伸至什麼層級的醫護人員。兩者研究尚屬初步，具體範圍、形式、是否涉及再修改法例等未有定案，但該消息人士明確表示，相關議題已經進入政府議程中。