人大擬修選舉制度　范徐麗泰：需力挽狂瀾　斥民主派無資格被諮詢

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-06 10:53

全國人大會議昨日（5日）開幕，將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，出手重劃特首選委會及立法會兩個選舉辦法。對於有輿論指中央今次出手，未有經過香港各界廣泛諮詢，前全國人大常委范徐麗泰稱香港的政制發展不是香港「話事」，事權在於人大。 對於今次完善選舉制度不是由香港主動提出，范徐麗泰稱是因為時間上根本做不到、來不及，實際操作上也有困難。她承認，沒有諮詢每一位香港人是事實，但亦有很多香港人曾提出意見。至於為何只諮詢建制派而沒有民主派，范徐麗泰反問反對派有多少不是亂港分子、沒有勾結外國勢力、傷害香港繁榮穩定，直指這些人「根本上已經沒有了被諮詢的資格」。

立法會通過政改人數不足 必須由中央出手

范徐麗泰接受深圳衛視訪問時，談到為何並非由香港主動提出完善選舉制度，表示若政改方案由香港提出，就需要由3分之2的立法會議員通過，但民主派早前總辭，令在職議員人數不足，所以必須由中央來出手。

對於沒有諮詢民主派意見，范徐麗泰認為港大法律學系前副教授戴耀廷的「攬炒十步曲」已清楚講明，是要將區政府的政權推到懸崖下，要令中央一起受到傷害，「如果你根本不想香港好、為了你的假民主、假自由，而想令香港大眾不能安居樂業的話，這些人值得去諮詢嗎？」。她批評，民主派不是想香港繁榮安定的人，懷的也不是想國家興盛的心，反而被想整治國家的外圍勢力利用搞亂香港。

▼47名民主派被控串謀顛覆國家政權▼

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范太：若國家不力挽狂瀾 香港會跌落至萬劫不復的地步

范徐麗泰形容，香港已經到了被人推到「無路可退」的情況，預料以美國為首的西方國家，一定會批評甚至用手段制裁中港人士，或在貿易、科技等方面進一步限制與中國的合作空間；但若國家不力挽狂瀾，香港會跌落至萬劫不復的地步。

她又提到，以往是希望香港的反對派能夠是「忠誠反對派」，雖然反對政府很多做法，但最終目的是希望香港繁榮安定；所以在這個情況下，盡量給反對派多點機會參與，但在2019年的修例風波後「希望落空」，指反對派成了「徹頭徹尾的攬炒派」。范徐麗泰批評，反對派在在立法會拖死民生項目撥款等做法，唯一一個理由就是要破壞整個架構，又斥他們最主要是聽英美政客的話，「我是中國人，我不會聽他們的」。