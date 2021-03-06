兩會｜立法會大增20人　法案通過、政改門檻均有大變化

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-03-06 07:00

全國人大會議將審議《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》，立法會的組成及選舉制度將會有大變動。 牽一髮動全身，新組成的立法會將會有大量修改，小至座位安排、大至政改門檻，全部與過去不同。

立法會議席由70人增至90人後，議員提出的議案、法案和修正案，分組投票的門檻必有改變。（資料圖片）

目前分組點票需兩組均過半才通過 必有變動

以現時立法會為例，直選及功能組別各35席，合共70席，在分組點票制度下，議員提出的議案、法案和修正案要在兩個組別分別過半數贊成票，才能通過。過去泛民一度在直選議席佔多數，可以在分組點票之下否決議案，但自從梁游DQ事件及補選後，泛民失去優勢，建制派在直選及功能組別均過半數。

今次變動後，立法會將變成直選、功能組別及選委會三部份，在分組點票之下，理論上要在全數三個組別均過半數，議員提出的議案才能通過。然而如外界直選會削減議席的傳言屬實，意味只要得到較以往少的席位就能在直選組別佔多數，如泛民能夠在未來直選之中重奪超過半數議席，則同時能夠重奪否決權。

不過，亦有其他方法扼殺此可能性，例如將直選與另外一個組別合併計算，即是回歸初期直選與選委會合併計算的做法，又或者只計三組之中的兩組，均可以令直選議員的影響力「歸零」。

政改門檻將定在60人 否決政改需要31人

其他在立法會上要「計人頭」的規則，亦勢要改變，例如《議事規則》之中立法會全體委員會的法定人數為20人，在總人數擴大至90人之後，法定人數僅20人是否足夠，相信亦有一番討論。

至於外界關注的政改門檻，過去全體成員三份之二的門檻為47人，意味否決門檻為24人，在新一席立法會90人之下，三份之二通過門檻為60人，而否決門檻則為31人，建制派議席大增的情況下，意味政改會更易通過。

立法會網頁：會議廳可容納120名議員

不少人還關注更實際的影響，就是一下子大增20個席位，議事堂會否變得太擁擠？辦公室的位置是否足夠？

根據立法會網頁，原來會議廳的座位可擴展至容納120名議員，「會議廳是立法會大樓的心臟。會議廳位於議會樓一樓，面積達800平方米，是立法會議員制定法律及討論大眾關注事項的會議場地。在會期內，立法會通常逢星期三上午十一時在會議廳舉行會議。為切合立法會日後發展需要，會議廳的座位可以擴展至容納120位議員。」

議員辦公室可打通 勢有大改動重整間隔

而議員辦公室的問題則可能需要更大改動。立法會綜合大樓共有10層，5樓是議員休息的地方，6至10樓是議員辦公室。在民主派被DQ及總辭前，6至10樓的房間基本上已全數分配議員使用，議員普遍會與黨友選擇同一樓層作辦公室，例如6樓為民建聯議員為主，8樓為公民黨和新民黨，9樓則為民主黨議員為主，部分政黨和議員更會「打通」辦公室，方便工作。如今大幅增加議席，立法會會否有足夠辦公室分配予全體議員，目前實未可知，或有可能需要作大改動，才能應對新立法會的實際需要。