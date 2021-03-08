譚耀宗：中央仍有誠意讓香港走向普選　人大今分組討論草案文本

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-08 11:15

全國人大會議正審議修改香港選舉制度的決定，改制後選舉委員會除負責推舉特首，將被賦予新職權，包括提名全部立法會議員候選人、產生「較大比例」的立法會議員，而選委會亦將擴展至1,500人，增加一個新界別。 正在北京的全國人大常委譚耀宗今日（8日）表示，中央仍有誠意讓香港走向普選的最終目標，只不過香港過去一段時間出現眾多不能接受的狀況，中央有需要完善選舉制度，否則「一國兩制」不能再走下去。

人大分組討論草案 譚：今日未必公布內容

譚耀宗表示，二千多名人大代表今日會分組討論有關草案，預計本周四表決，落實修改《基本法》附件一、二内容，但據過往經驗今日應不會公布內容，而且稍後仍需交由人大常委會具體化。

主管港澳事務的國務院副總理韓正昨日與港區人大代表會面，譚耀宗引述韓正指，香港經歷佔中、旺角騷亂、修例風波等事件，「一國兩制」受衝擊，亦成為外國滲透的棋子，這是顛覆與反顛覆的鬥爭，中央不能容許這些奪取政權的行為，因此有需要完善選舉制度，否則「黑暴」會再發生，「一國兩制」不能走下去。

對於有意見指修改選舉制度是民主倒退，譚耀宗不同意，他指中央仍然有誠意讓香港最終走向普選，亦因如此《基本法》第45條和68條不會修改。被問到回歸後立法會選委會界別是一直減少，而今次據報會大幅增加選委議席，如何達到「完善」民主選舉，譚耀宗指「一國兩制」模式是前無古人，需因應實質情況調整，加大選舉委員會規模是希望有「更多各界人士」參與，讓制度健康正常運作，並加強「愛國者治港」。

被問到今次中央修改香港制度有沒有諮詢過港人意見，譚耀宗引述韓正指，中央事前已經過小心研究，在香港亦找過很多不同界別人士商討，包括特首、主要官員、法律界人士等，找出一個「最適合」香港實際情況的方案。他接受《香港01》記者查詢時補充，港澳辦主任夏寶龍較早前出席網上研討會、邀請各界人士到深圳聽取意見，相信這些工作會繼續。

譚耀宗、劉慧卿。（資料圖片）

劉慧卿：「抹走」僅有民主進程 香港變「南深圳」

民主黨前主席劉慧卿表示，相信絕大部分香港市民都會覺得今次改制是民主倒退，將香港過往僅有的民主進程整個「抹走」。她引述一些建制派人士反映，北京改制前連他們的意見都沒有聽，估計日後不止民主派，連部分建制派都會被剔除。劉慧卿認為，擴大選舉委員會規模，並讓委員會提名及選出立法會議員，是扭曲選舉原意，認為民意代表必須透過一般選舉過程選出。她慨嘆，今日香港的局面令人感到往日所認識的香港已不存在，變成「南深圳」，有法律界朋友更向她表示「仲搞咁多做乜，不如全部委任算啦」。

被問到是否過往反對派將香港帶向「歪路」才有今日局面，劉慧卿指什麼叫作「歪路」見仁見智，認為民主黨一向愛國愛港，並希望香港市民人身安全和法治受到保障，但這愈來愈變成「奢望」。她指，「一國兩制」實行過程中遇到一些困難，出現與中央走向不同的人，要解決不是「扑到佢一頭血」就可做到，而是要溝通對話。

2010年5月24日，民主黨3名時任議員破天荒前往中聯辦討論政改方案。（資料圖片/民主黨網頁）

民主黨未來仍參選？ 劉：有實質意義可參加

至於民主派日後路向，劉慧卿指，自己已非民主黨領導層，具體做法交由現時領導層決定，個人認為如果日後選舉仍有機會贏、有實質意義，參加也未嘗不可，但如果進議會後被事事盯著看，一有稍為進取的抗議行為就會被上門拘捕，或許有人會覺得再無意義。她指，一日仍有空間，相信香港人都會盡力爭取民主。

▼現時行政長官選舉委員會4大界別▼