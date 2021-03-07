韓正晤林鄭提兩要求：疫情防控作當前中心任務　認真落實選舉改革

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-07 17:35

主管港澳事務的國務院副總理韓正，昨日（6日）在北京釣魚台國賓館分別會見香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠。 新華社報道，韓正要求香港特區認真落實好接下來全國人大作出的關於「完善香港特別行政區選舉制度」的決定，以及人大常委會對香港《基本法》兩個附件進行的修改，做好香港本地立法相關工作，確保香港「一國兩制」實踐始終沿著正確方向前進。

稱充分肯定港澳抗疫工作

韓正指，充分肯定了香港、澳門特區過去一年在防控疫情、紓解民困、恢復經濟方面所做的工作。他表示，希望香港特區政府繼續把疫情防控作為當前中心任務，在有效防控疫情的前提下，統籌做好經濟社會各方面的工作。



澳門方面，韓正希望澳門特區政府再接再厲，做好常態化疫情防控；要進一步完善維護國家安全的法律制度和執行機制，組織做好澳門第七屆立法會選舉工作；要抓住中央支持建設橫琴粵澳深度合作區的機遇，積極推動經濟適度多元發展，在助力國家構建新發展格局中發揮積極作用。

林鄭月娥、賀一誠表示，感謝中央政府對香港、澳門發展的大力支持，將按照中央要求，積極作為，履職盡責，保持香港、澳門長期繁榮穩定。港澳辦主任夏寶龍參加會見。

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