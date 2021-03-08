政壇諸事町｜林鄭回顧六項婦女工作政績　逾千網民響應感謝張竹君

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-08 23:36

今日是三八婦女節，特首林鄭月娥繼下午在記者會，及在香港婦協網上慶祝婦女節視像致辭時，重覆花大篇幅分享自己2018年在《施政報告》推動婦女權益的6項措施進展。她在晚上又在facebook上載短片，分享自己作為特區首位女性行政長官的深刻體會，形容自己為「抗疫戰的總指揮」。 另外，食物及衞生局局長陳肇始繼下午召開疫苗記者會後，晚上在facebook分享早前分別視察科興疫苗及復必泰疫苗的接種中心，她呼籲前線醫護盡快接種疫苗，保障自己及家人。 亦有網民趁三八婦女節，在facebook發起「感謝張竹君」活動，感謝衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君，過去一年堅守崗位，匯報疫情最新情況，逾千網民響應。

14人常秘為女性 佔整體8成

林鄭在社交網頁上載短片，她在片段開首提到，聯合國婦女署今年因應疫情，以「女性領袖在抗疫中達致平等的未來」作為今年婦女節的主題。林鄭指，她與陳肇始、衞生署署長陳漢儀一直都站在抗疫最前線，又指不少醫護、護理人員都由婦女擔任，在疫情中盡顯堅忍特質，照顧病患老弱、支援弱勢社群，亦有不少婦女一直在崗位默默努力，她在此向她們致謝。

連同在社交網頁的短片，林鄭全日在三個不同場合，回顧她在2018年提出的6項推動婦女權益工作，分別是將法定產假由10星期增至14星期、優化「鄰里支援幼兒照顧計劃」、在超過330個政府設施內提供育嬰間或哺乳室，並在賣地條件規定新商場發展項目設置育嬰間或哺乳室、為特定年齡組群女學生提供免費子宮頸癌疫苗接種、安放流產胎的設施「永愛園」，及促成女性參與社會事務。

林鄭月娥再三提到，目前在公務員中職級最高的常任秘書長，共14人為女性，佔整體八成，首長級官員亦有近4成為女性。她強調，特區政府施政有將性別考慮放入當中。

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陳肇始晚上分享視察疫苗接種中心 呼籲醫護接種疫苗

陳肇始晚上在facebook發文，提到自己早前到訪3間新加入接種科興疫苗的社區疫苗接種中心，又聯同醫管局主席及行政總裁，巡視位於上水、荔枝角及元朗、由醫管局營運的社區疫苗接種中心，視察復必泰疫苗的接種情況。

陳肇始提到，醫護人員屬優先接種組別，指前線醫護每天也要貼身照顧病人，有較高感染風險，故盡早接種疫苗，有助保護自己、保護家人。