關注家庭友善政策　不能只有三八婦女節

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-03-08 17:00

3月8日是每年一度的國際婦女節。疫下不少雙職婦女在兼顧家庭和謀生愈見困難。勞工及福利局長羅致光周日（7日）撰寫網誌，表示政府有意完善社區配套，並就幼兒照顧、安老及康復服務的福利設施訂立以人口為基礎的規劃比率。雖然去年12月政府已延長法定產假安排，但總體而言本港的家庭友善政策仍屬起步階段，遠落後於世界其他先進經濟體。

本港勞動人口中，婦女佔據一半。然而不少雙職婦女疫下既要照顧家中長幼，又要面對經濟下利的壓力，生活倍感困苦。羅致光在其網誌表示，為減輕家庭照顧者的負擔，政府今年將為幼兒照顧、安老及康復服務的福利設施制訂以人口為基礎的規劃比率，並欲在這三方面增撥資源，包括增加幼兒中心的數目、資助家居照顧服務的服務名額和到校學前康復服務的名額等，以便讓婦女更靈活自主地投入生活。

羅致光周日（7日）撰寫網誌，表示政府有意完善社區配套，並就幼兒照顧、安老及康復服務的福利設施訂立以人口為基礎的規劃比率。（資輝圖片）

生育政策做得未夠

雖然政府去年將法定產假由十星期延長至14星期，並一力承擔起僱主因此須多付的額外薪酬，但其步伐仍遠遜歐洲先進經濟體。例如，英國的法定產假不但多達52星期，期間母親更可在首39星期支取平均周薪九成，而加拿大的法定產假亦有多達17星期。相比而言，雖然本港的法定產假多過韓國（90天）、台灣（56天）和日本（98天）這些亞洲經濟體，惟此亦不足證明本港的生育政策已算「友善」。

在男士侍產假上，縱然本港已在2019年1月實施五天法定侍產假，並與台灣、韓國看齊，但仍是少於英國和瑞典。不過撇除這兩項政策，本港已再無更多家庭友善政策，諸如父母親可放取的「親職假」、彈性工作安排的法定權利，甚或在工作間提供母乳餵哺的小休時間亦通通欠奉。反之，在韓國的家庭友善政策上，子女不足8歲的父母可以領取一年親職假，既能在期間支取四成月薪，另設有每日兩次母乳餵哺的小休時間，每次為半小時。此外，韓國和台灣亦有彈性工作安排，分別容許子女不足8歲和3歲的父母縮減工時，以便照顧子女。

羅致光欲增撥資源，支援職場婦女固然是好事，但本港人口老化、生育率連年下跌，港府亦要留意家庭友善政策與生育率的關係，並藉此嘗試扭轉人口結構失衡。一如經合組織（OECD）早年的研究指出，其成員國的女性就業率與生育率在政策介入後呈現正比關係，部分由於是「工作環境支持生育以及推動家庭友善僱傭政策」。然而羅局長在網誌中提及的完善措施，大多只是針對幼兒照顧安排，但忽略了新手父母需要的親職假和彈性工作。

特首林鄭月娥周一（8日）談及婦女節時表示，本屆政府已修訂《性別歧視條例》，將騷擾餵哺母乳定為違法行為，並在超過330個政府場所育嬰間和哺乳室，並借賣地條款強制要求私人發展商提供這類設施。但家庭友善政策終歸亦不能單靠私營企業的善意推行，說到底僱主的首要考慮也是企業利潤，而家庭友善政策所涉的額外開支，亦非每位僱主都願意承擔。因此政府絕對不能單靠私營企業的善意，反而更須像男士侍產假般立法保障應有權益。這才能逐步追上其他先進經濟體。