選舉改制︱葉劉：不擔心直選削議席　新民黨有優才可循選委入立會

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-10 10:52

全國人大會議正審議「完善香港選舉制度」決定草案，香港行政長官、立法會產生辦法將有重大變動，其中立法會地區直選議席可能大削至20席，選委會重要性將大增。 新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀今早（10日）於電台節目上表示，不擔心改制對新民黨不利，因黨內有不少優才可提供，或能循選委會晉身立法會。她預計立法會今年「無得放暑假」，要審議大量選舉改制相關的本地法例。

指政府無論政制如何也須面對民意

葉劉淑儀表示，如果按現時流傳版本的「雙議席單票制」，最正常分佈是民主、建制派各佔一半，對新民黨具體影響要視乎選區如何劃。有傳日後直選議席將大削至20席，本身是港島區立法會議員的葉劉淑儀稱，不擔心對新民黨這類較小型政黨不利，因為直選將來不是唯一晉身立法會的方法，選委會也可補直選及功能界別的不足，新民黨也有專業人士、優才可以提供。

她認為，今日立法會功能界別的分組亦有很多不足，不配合現代發展，例如金融界代表只限證券、期貨經紀等傳統領域，對於現代的私募基金、金融科技等未有顧及。

新民黨目前有兩名立法會議員，葉劉淑儀、容海恩均循地區直選入局。（資料圖片/盧翊銘攝）

料趕修例今年「無得放暑假」

被問到日後直選議席減少，會否影響政黨在地區投放的資源，葉劉淑儀表示未必，因為無論如何政府都要面對一個問題——如何掌握民意。她指，無論政制如何政府都需要掌握社會脈搏，尤其官員需要多落區，多擺街站，「選舉是一個很好的訓練，為什麼我們經常說官員離地？因為他們長時間坐在寫字樓。」

葉劉表示，今次人大會議不會修改《基本法》第45條及68條，普選的最終目的仍在，但香港自2014年後愈來愈亂，立法會拉布嚴重，直選又選出侮辱國家、胡亂擲物的人，政制只好「再來過」，不然只會有災難性後果，待日後社會慢慢復原後，再繼續全面發展。她稍後會在地區多做解釋工作。

不過葉劉承認，由於修改選舉制度涉及本地法例很多，9月舉行立法會選舉已沒什麼可能，至於是否與選委會選舉對調，現時仍不確定。她相信，今年立法會「唔會有暑假，要繼續開工落去」。