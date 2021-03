選舉改制｜鄭若驊：改革有迫切需要　警告批評政府勿過度偏離事實

撰文: 翟睿敏 最後更新日期: 2021-03-09 19:06

全國人大會議正審議修改香港選舉制度,落實「愛國者治港」原則,林鄭昨日(8日)向記者表示,港府的工作包括全面開展解說,而各司局長近日亦頻頻表態支持。 彭博今日刊登報道,指在香港眾位官員為北京的計劃辯護之際,律政司司長鄭若驊接受彭博訪問時,警告社會不要過度偏離事實地批評政府。被問到在中央出手頒布《港區國安法》及完善選舉制度等一系列改革後,怎樣的批評在香港才會合法。鄭若驊直言,若事實不成立,那麼有關觀點「就是沒有價值的話(no more than an utterance of no value)」。

報道引述鄭若驊稱,現行的政治架構無法再確保政府管治,能適當及高效地為港人服務,所以人大認為有改革的迫切需要。

就人大提出完善香港選舉制度草案,8名美國跨黨派國會議員日前發布聯合聲明,對改革表示深切擔憂,批評修訂只會進一步推進中國對香港人權及自由與的日益嚴格控制。聲明又呼籲美國新任總統拜登與盟友合作支援港人。

着美國議員評論前先看清事實

鄭若驊表示,有時聽到的某些表述,實際上並非基於事實,或者沒有注意到事實情況,認為這是必須非常小心的地方。對於美國國會議員的聲明,她著有關議員先看清真正的事實,以及香港的實際情況。鄭若驊又重申,《港區國安法》的生效令香港回復穩定。

47名民主派人士參與「35+初選」 被控串謀顛覆國家政權罪

重申《國安法》對司法獨立沒有威脅

另外,談及47名民主派人士因參與「35+初選」而被控串謀顛覆國家政權罪,作為國安委一員的鄭若驊拒絕評論。對於《國安法》被指削弱了司法獨立,鄭若驊稱可以大聲、清楚及自信地說,《國安法》對司法獨立沒有威脅(There is no threat on the judicial independence -- and I say it loud and clear and with confidence),又批評有關說法完全荒謬。

在《國安法》下,律政司司長有權決定案件不設陪審團,鄭若驊強調有關權力會在不受干預下,獨立及公正地行使,3名指定法官亦會捍衛被告的權利。她又表示,無論被告最終獲判罪或釋放,判詞會清楚寫明原因、證據及法律基礎。