選舉改制｜李克強：堅持愛國者治港　中央全力支持抗疫情、促經濟

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-11 18:13

全國人大會議今日（11日）閉幕，以2895票贊成、0票反對，通過改革香港選舉制度的決定，之後將交由全國人大常委會擬定相關細節。 國務院總理李克強在人民大會堂舉行記者會，回應中外記者提問，被問及有關修改本港選舉制度。李克強表示，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，指人大決定是為堅持「愛國者治港」。

總理李克強在兩會發表工作報告。（資料圖片）

《鳳凰衞視》記者問及，香港因疫情經濟受打撃，而明年是選舉年，全國人大剛為完善本港制度作出了決定，一國兩制將來如何行穩致遠。

李克強回應指，中央已明確表示要繼續全面準備落實「一國兩制」、「高度自治」、港人治港，嚴格按憲法及基本法辦事，維護國家安全，強調中央會全力支持特區政府與行政長官施政。

至於全國人大作出決定，李克強形容決定很明顯，就是要堅持完善「一國兩制」，而始終保持「愛國者治港」，就是為了令「一國兩制」行穩致遠。他提到，去年香港受到多重衝擊，希望本港各界聯手對抗疫情、恢復經濟及民生，強調中央將全力支持。

完善香港選舉制度決定共9條，當中規定香港設立一個具有廣泛代表性、符合香港特別行政區實際情況、體現社會整體利益的選舉委員會，負責選舉行政長官候任人、立法會部分議員，以及提名行政長官候選人、立法會議員候選人等事宜。



選委會將增至1,500人，分成五大界別，包括工商、金融界；專業界；基層、勞工和宗教等界；立法會議員、地區組織代表等界；港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界等。



參選特首門檻亦提高，候選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，且上述五個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名。

▼▼▼即睇現時行政長官選舉委員會4大界別▼▼▼