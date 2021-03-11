人大將表決通過改革香港選舉制度　消息：張曉明下周來港解說

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-11 12:52

全國人大會議今日（11日）下午在北京大會堂閉幕，將表決通過完善香港選舉制度的決定草案。消息指，國務院港澳辦副主任張曉明、全國人大法工委等中央官員下周將來港，就人大會議決定作解說，聽取社會不同界別意見。 根據程序，全國人大今日通過決定草案，將授權人大常委會修訂《基本法》附件一和附件二，期間會諮詢各界意見。

據了解，方案包括將現有70個立法會議席增至90個、擴大選舉委員會人數和職能，由現時1200人增至1500人，將目前4個界別增至5個，選委會能提名立法會議員候選人等。不過立法會議席的分配、提名門檻等選舉具體細節，相信要等人大常委會開會決定。

有傳媒日前報道，人大常委會初步定於4月11日至12日開會，為香港政制拍板定案，其後香港將進行本地立法，預計在三個月內完成。

去年六月，全國人大常委會法制工作委員會會同國務院港澳辦及中聯辦，曾在香港中聯辦舉辦12場座談會，聽取香港社會各界對《港區國安法》的意見。（資料圖片）

國安法去年實施前 京官曾在港辦座談會

去年6月，全國人大常委會法制工作委員會會同國務院港澳辦及中聯辦，曾在香港中聯辦舉辦12場座談會，聽取香港社會各界對《港區國安法》的意見。港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、全國人大常委會法工委副主任張勇，以及中聯辦副主任陳冬、盧新寧、譚鐵牛等亦有出席會議。

12場座談會聽取了來自香港政界、法律、工商、金融、教育、科技、文化等界別、以及社會團體、地區團體的意見，約120名代表人士參加。