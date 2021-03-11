林鄭發聲明：堅定支持人大決定　梁君彥：議會仍有不同理念者

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-11 16:39

全國人大會議今日（11日）下午在北京人民大會堂閉幕，大會以2,895票贊成、0票反對、1票棄權，表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》。 特首林鄭月娥隨即發聲明表示，她和特區管治團隊對《決定》表示堅定支持和由衷感謝。林鄭稱，港府會竭力向社會解釋完善選舉制度的必要性和迫切性，待全國人大常委會通過修改附件一和附件二後，港府亦會盡快完成修訂本地法律的工作。 林鄭又指，這次中央主動從國家層面完善香港選舉制度，目的是讓香港重回「一國兩制」的初心和正軌，從制度上全面貫徹落實「愛國者治港」原則，讓「一國兩制」行穩致遠，有利於促進香港長期的繁榮穩定。

全國人大會議通過完善香港選舉制度決定。（新華社）

林鄭稱，政治體制是中央事權，選舉制度是其重要的組成部分，有關決定完全合憲、合法，港府完全認同《決定》提出修改《基本法》附件一及附件二，應遵循的基本原則，包括全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針、維護《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序、確保以愛國者為主體的「港人治港」、切實提高香港特區治理效能及保障香港特區永久性居民依法享有的選舉權和被選舉權。

林鄭又指，留意到一個經擴大、有廣泛代表性，並能體現社會整體利益的選舉委員會，是完善選舉制度的核心要素。特區政府會就選舉委員會五個界別的組成向全國人大常委會提供意見，確保選舉委員會符合廣泛代表性和體現社會整體利益的要求。

對於《決定》提出為特區各級選舉建立資格審查機制，林鄭認為，只有讓堅定的愛國者出任行政長官、選舉委員會委員及立法會議員，「一國兩制」才能得以全面準確貫徹落實，國家安全、主權和發展利益才能得到維護，香港才能長治久安，保持長期繁榮穩定。

張建宗表示，實現真正愛國者治港可以確保在《憲法》、《基本法》及《香港國安法》基礎上的有效管治，讓特區政府管治團隊同心同德、目標一致，聚焦凝聚社會共識，構建和諧社會，改善民生，拉動經濟發展，處理深層次問題。（資料圖片）

張建宗指愛國者治港 可聚焦凝聚社會共識處理深層次問題

政務司司長張建宗表示，堅定支持及歡迎全國人大通過《決定》，為完善香港特區的選舉制度打下牢固基礎，這是刻不容緩之舉。他說，全面落實愛國者治港根本原則，才能維護國家主權、安全和發展利益，有效落實中央對香港特區的全面管治權，以及維護《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序，撥亂反正，正本清源，確保「一國兩制」實踐行穩致遠，香港長治久安。

他表示，實現真正愛國者治港可以確保在《憲法》、《基本法》及《香港國安法》基礎上的有效管治，讓特區政府管治團隊同心同德、目標一致，聚焦凝聚社會共識，構建和諧社會，改善民生，拉動經濟發展，處理深層次問題，為市民謀福祉，踏實地為國家和香港作出貢獻，促進香港長期繁榮穩定。

律政司司長鄭若驊則表示，歡迎全國人大的《決定》，並認同只有落實「愛國者治港」，才能夠全面貫徹「一國兩制」的方針，確保香港保持繁榮和穩定，亦有利於維護國家主權、安全、發展利益。

鄭若驊指，中國是一個單一體制的國家，根據中國的憲制，權力來自中央，香港特區雖享有高度自治，但仍有一些事務屬中央事權，包括憲制秩序。全國人大根據《憲法》、《基本法》、《香港國安法》和相關法律文書，以「決定+修法」的方式完善香港特區的選舉制度，完全是合憲和合法。

梁君彥相信，理順憲制秩序後，議會仍會有不同政治理念的人士或政黨，繼續履行監察政府的憲制職，反映香港整體利益和為香港市民謀求福祉。（資料圖片）

梁君彥：理順憲制秩序後 議會仍繼續監察政府

立法會主席梁君彥對人大通過《決定》，表示尊重和支持，他稱希望人大常委會完成相關修訂工作後，特區行政機關盡快將本地立法草案提交立法會審議，令相關選舉可在未來12個月有序舉行。梁君彥相信，理順憲制秩序後，議會仍會有不同政治理念的人士或政黨，繼續履行監察政府的憲制職權，反映香港整體利益和為香港市民謀求福祉。