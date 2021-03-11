人大通過改革港選舉　王光亞：香港仍有反對派　遵守法律應沒問題

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-11 16:34

全國人大會議下午在北京人民大會堂閉幕，表決通過完善香港選舉制度的決定草案。全國人大華僑委員會主任、國務院港澳辦前主任王光亞在會後表示，香港是個好地方，但這幾年來太亂，而香港選舉制度出現的缺陷，透過今次完善選舉制度，相信對香港未來長期繁榮穩定有好處。 被問到完善制度後，香港會否仍有反對派，他表示，當然可以有，只要是遵守香港及國家的法律，應該沒有問題。

全國人大會議通過完善香港選舉制度決定。（新華社）

王志民：香港會愈來愈好

中央黨史和文獻研究院副院長、香港中聯辦前主任王志民表示，香港會愈來愈好，又指自己近況不錯。



此外，特首林鄭月娥接受《凰鳳衛視》訪問時表示，「愛國者治港」是天經地義，但近年立法會亂局的情況惡化得令人難以接受，故中央提出決定和修法的方式完善香港選舉制度，強調是合情、合法、合理和刻不容緩。

林鄭批評，部分議員利用立法會的憲制平台，反對中央、製造兩地矛盾，違反「一國」，甚至勾結外國勢力制裁香港，她強調完全不能接受有關行為，必須要從完善選舉制度入手。林鄭又指，香港回歸近24年，近年一國兩制實踐似乎愈走愈歪，《港區國安法》出台令社會逐步穩定。她期望完善選舉制度能為香港政治發展，進一步提供安全穩妥的基礎。

林鄭稱，「愛國者治港」是天經地義，故中央提出決定和修法的方式完善香港選舉制度，是合情、合法、合理和刻不容緩。

張建宗：完善香港選舉制度刻不容緩

政務司司長張建宗今（11日）在facebook表示，「愛國者治港」全面準確貫徹落實「一國兩制」方針必須遵循的根本原則，更是「一國兩制」成功的要素。他認為堅持「愛國者治港」不單確保「一國兩制」行穩致遠的治本之策、維護香港特區的憲制秩序，同樣有利香港繁榮穩定和長治久安，有效解決各種深層次問題。

張建宗又指，要落實「愛國者治港」，完善香港選舉制度是當務之急和刻不容緩，要確保香港的管治權掌握在堅定的愛國者手中，強調特區政府會全面配合，做好本地立法及社會解說工作。