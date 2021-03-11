建制派各界組「撐完善選舉制度」連線　發起線上線下簽名大行動

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-11 16:55

全國人大會議今午（11日）通過「完善香港選舉制度」的決定草案。草案列明選舉委員會將增至1,500人，分為5個界別，包括港區人大政協及全國性團體香港成員界別。立法會增至90席 ，由地區直選、功能團體選舉及選舉委員會選舉產生。 建制派各界人士組成「撐全國人大決定 完善選舉制度」連線，發起一系列宣傳活動和線上線下簽名大行動，向市民講解完善選舉制度的好處及必要性。

連線召集人、民建聯主席李慧琼指，今次人大通過完善選舉制度決定，可以令到香港議會生態、政治文化由亂到治。（余俊亮攝）

連線總召集人、全國人大常委譚耀宗表示，十分支持人大就完善香港選舉制度作出的決定，強調這有利香港長期繁榮穩定，避免反中亂港分子透過選舉破壞香港，避免「黑暴」捲土重來，呼籲市民積極參與連線發起的簽名大行動，並提出建議。

連線召集人、民建聯主席李慧琼指，民建聯充份肯定、尊重及支持人大決定，去年中央訂立《港區國安法》令香港社會由亂到治，相信今次人大通過完善選舉制度決定，可以令到香港議會生態、政治文化由亂到治。她提到，民建聯未來會開設更多街站，向市民解說。

葉劉淑儀認為，完善香港選舉制度有助真正愛國者參與管治，解決香港選舉漏洞，提升議政水平。（余俊亮攝）

連線召集人、新民黨主席葉劉淑儀說，歡迎及感謝人大作出有關決定，認為有助真正愛國者參與管治，解決香港選舉漏洞，提升議政水平，並稱會盡責任在香港協助完善選舉制度本地立法。

另一召集人、香港中華總商會會長袁武相信，香港日後可按新選舉制度選出真正為香港做事，擁護國家統一、安全及發展利益的人士。他說商界非常希望有平穩的營商環境，吸引外國投資者來港投資，令民生得以改善，香港「一國兩制」發揮更大力量。

工聯會立法會議員麥美娟稱，堅定支持人大的決定，希望完善香港選舉制度後，香港可聚焦經濟、民生的問題，而非花時間內耗。