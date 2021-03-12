選舉改制｜張曉明稱泛民中也有愛國者　未來可依法參選當選

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-12 14:21

全國人大會議昨（11日）高票通過「完善香港選舉制度」決定，《草案》列明立法會議席將增至90席，參選人須取得選舉委員會提名，另設資格審查委員會審查特首、選委會及立法會候選人資格，政圈關注今次改動對民主派日後參選空間的影響。 港澳辦今早（12日）在北京召開記者會，港澳辦常務副主任張曉明表示，不能將反中亂港分子與反對派，尤其是泛民主派簡單劃上等號，強調反對派或泛民當中也有愛國者，未來仍可依法參選及當選。他相信，完善選舉制度後香港立法會的代表更廣泛，可聽到批評的聲音，只是看不到表演宣誓和拉布的人。

全國人大全體會議昨日（11日）以2895票贊成、0票反對，高票通過《完善香港選舉制度決定草案》。港澳辦今早（12日）在北京召開記者會。（01直播截圖）

張曉明：反中亂港分子與反對派或泛民不能簡單劃上等號

港澳辦今早（12日）在北京召開記者會，講解改革本港選舉制度。有記者問到，如何判斷誰人愛國或不愛國，溫和民主派或反對派日後能否參選等。張曉明回應指，就愛國者標準，前國家主席鄧小平有經典的論述，指標準是尊重自己民族、誠心誠意擁護國家，不影響繁榮穩定。他又指，港澳辦主任夏寶龍早前在研討會提及，愛國者必然是維護國家主權和發展利益，全力維護長期繁榮穩定，港獨分子和攬抄派都不會愛國，認為夏寶龍說法和鄧小平的說法完全一致。

張曉明續指，中央強調「愛國者治港」並非新事物，不是要在香港社會、政治中搞清一色，並稱中央有條兩條政治界線，一是一個不愛國的人不進入政權架構，不代表他們不能正常生活和工作；二是把不愛國的人，尤其是反中亂港分子被排除管治架構之外，但不代表要把所有反對派或泛民主派排除管治架構之外，「反中亂港分子和泛民，甚至和反對派不能簡單劃上等號，反對派裏面，特別是泛民裏面也有愛國者，他們將來仍然可以依法參選、依法當選。」

張曉明表示，不能將反中亂港分子與反對派，尤其是泛民主派簡單劃上等號，強調反對派或泛民當中也有愛國者，未來仍可依法參選及當選。（01直播截圖）

稱完善制度後立法會民意代表更廣泛 包含反對聲音

張曉明相信，完善制度後香港立法會的民意代表更廣泛，可以聽到不同聲音，包括批評政府的聲音，「不同的是可能只是見不到表演宣誓、肆意拉布，甚至大打出手的議員」。

張曉明又提到，《港區國安法》的實施、提出完善香港選舉制度，都是為完善「一國兩制」的體制，讓一國兩制實施得更好，不存在改變一國兩制的問題。他特別提及，早前與香港人士座談時，有人打了個比喻，常言道「治重病用猛藥」，對香港現行的選舉制度也要動大手術，張曉明認為動手術的比喻非常生動，他會形容為一個微創手術。「微創手術的特點就是創口小、探入深、術後恢復比較快」。

張曉明認為，這次香港選舉制度動手術後，香港民主制度的機體會恢復健康，香港社會的活力會充分釋放，居民會更加安居樂業。