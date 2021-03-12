改選舉制度有後著？張曉明點名教育領域需正本清源、撥亂反正

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-12 12:50

全國人大全體會議昨日（11日）以2895票贊成、0票反對，高票通過《完善香港選舉制度決定草案》。港澳辦今早（12日）在北京召開記者會，港澳辦常務副主任張曉明形容，實施《香港國安法》及完善香港選舉制度的舉措是「珠聯壁合」，為「一國兩制」全面準確實施提供基礎，開創香港發展的新局面。 被問到中央下一步還可能採取哪些制度改革，張曉明指出，所有制度完善都會按照「一國兩制」方針、在基本法的框架內推進，他特別指出，在教育領域，確實需要進行正本清源、撥亂反正的工作，強調需要特區政府和香港社會各界共同參與。

張曉明在記者會上表示，自香港回歸以來，《基本法》23條遲遲未立法和香港政制不斷發展兩個制度性問題，一直困擾香港社會，實施《港區國安法》解決了前者的問題，而完善選舉制度則解決了後者的問題，他形容實施《香港國安法》及完善選舉制度的舉措是珠聯壁合，為「一國兩制」全面準確實施提供基礎，開創香港發展的新局面。

有記者關注中央下一步會採取哪些制度改革，張曉明指出，中共十九屆四中全會有關決議已說得很清楚，對堅持和完善「一國兩制」制度體系已經作了總體部署，特別提到要完善與香港基本法實施的相關制度和機制，也包括政治、經濟、文化、教育、社會等各方面的制度建設。他強調，所有這些制度完善都會按照「一國兩制」方針，在基本法的框架內來推進。

引香港研究協會民調7成支持：對國際上誣蔑不實之詞最有力回應

張曉明在開場發言時表示，連日來，港府和社會各界人士通過發表聲明、接受訪談、聯署簽名和在街頭擺街站等方式，表達對全國人大有關決定的堅定支持。根據香港研究協會的民調，約7成受訪者表示支持全國人大決定，強調「這是對國際上的一些誣蔑不實之詞最好的、最有力的回應」。

他續指，去年《港區國安法》頒布時，他曾說過一句形容的話，就是「一法安香江」，「今天我想再加一句話，連成個對，也是好事成雙，『一法霹靂安香江，選規釐定護遠航』。」張曉明認為，在選舉制度、選舉規矩進一步修正及理順後，可以確保「一國兩制」的「香港號」這艘航船破浪遠航，香港的明天會更美好。