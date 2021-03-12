選舉改制｜董建華談「愛國者治港」　要由亂到治、由治到興

撰文： 周皓宜 彭焯煒 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-12 17:33

全國人大全體會議昨日（11日）以2895票贊成，0票反對，1票棄權，高票通過《完善香港選舉制度決定草案》。 團結香港基金今午（12日）舉行交流會，全國政協副主席、團結香港基金主席董建華表示，選舉制度確實是不改不行，不是針對任何派別，又認為任何人都可以批評政府。 董建華呼籲全港市民團結，開拓香港由亂到治、由治到興的黃金時代。

團結香港基金主席董建華（中）在3月11日參與北京「兩會」，今日出現團結香港基金交流會。

董建華表示，昨日從北京返港，今年是十四五規劃的開局之年，認為香港人要有全局視野及國家觀念。

他指出，香港有少數反中亂港分子利用選舉制度的漏洞，在議會內外干擾政府施政、製造社會對立，令香港內耗不斷，民生困苦、機會流失，有人甚至跑到外國尋求制裁，認為他們的行為傷害國家民族感情，破壞香港繁榮安定，香港市民有目共睹，選舉制度確實是不改不行。

董建華稱任何人都可以批評政府 可惜有人為鬧而鬧

董建華表示，任何人都可以批評政府，將來政府施政如有不足大家亦可以批評，有批評、有指正，才會有進步。但可惜香港回歸24年，有別有用心的人為鬧而鬧、鬧個不停令人憤慨，近年更不惜攬炒企圖拖垮政府，是絕對不能接受的行為，認為最終要埋單的是全香港市民。

他續指，人大通過貫徹「愛國者治港」，認為完善選舉制度的決定，不是針對任何派別，不是要將任何黨派拒諸門外，不是要令議會內意見一律，而是要透過法律和制度確保治港者都誠心誠意愛國愛港，杜絕反中亂港分子進入治港的行列。

董建華表示，香港當前不能小修小補，一定要扭轉乾坤，「愛國者治港」並非新事物，忠於自己的國家是人類社會的自然情感、舉世公認的政治倫理，是所有地區的基本要求，更是一國兩制的核心。

人大去年6月通過制定《港區國安法》，令香港由亂轉治，但單單恢復社會安定並不足夠，由亂到治之後要爭取的是由治到興。

董建華說，世界各地都有不同的選舉制度，各有不同，強調任何選舉方法的最終測試就是能否切實為人民帶來幸福快樂，在目前的選舉制度之下，香港有資源但冇發揮，有人才但冇組織，於是只會不斷內耗，但是在新選舉制度之下，可以調動全港之力，一齊扭轉乾坤。

他強調，在新的選舉制度之下，香港的多元文化依然存在，公開透明公平公正的選舉安排依然存在，議席數目增加令參政議政空間得以提升，選舉的包容性及代表性亦會提升，隨着議會的有效運作，大家也會做實事，政通人和。

董建華表示，在「愛國者治港」的制度之下，要吸取選民支持就要靠實實在在的成績，不再靠激烈抗爭行為，可以預期新的選舉制度將會有助維護香港的營商環境，避免香港成為大國博弈的場所，減少各種政治力量透過選舉干擾市場運作。

他又說，過去有不少年青人出於愛護香港的熱誠，和平理性地表達訴求，亦有不少年青人對政治認識不深受到誤導，董建華認為，對犯錯的年青人應該盡量以啓導為主，香港經歷一場非常沉痛的教訓，全社會都有責任深刻反思，全力補救，他呼籲年青人開放思想，認真了解自己的國家民族，強調愛國並不是艱難深奧的課題。

董建華最後用四個字歸納國家的輝煌成就，就是「起來！前進！」，他呼籲全港市民團結，開拓香港由亂到治、由治到興的黃金時代。

譚耀宗：努力完成改善選舉制度任務

人大常委譚耀宗稱，對董建華的發言很有感受，希望能感動香港的青年，為「一國兩制」、國家及香港的未來發展而努力。作為香港唯一的人大常委，譚耀宗承諾會努力完成改善選舉制度的任務，會以學習的心態聽取各委員的意見，並帶到人大常委作討論。他又強調，令香港長治久安是大家共同的目標。

馮國經指可利用國際網絡 助內地企業走出去

團結基金會副主席、利豐集團榮譽主席馮國經表示，大家一定要向前看，思考香港如何經濟起飛；沒有穩定安全的社會環境、可以提升香港競爭力的措施，只可以紙上談兵。馮國經認為，香港的企業應該通過內外貿一體化，更有效開拓內地市場，納入香港既有的內循環。另外，他又提到香港可以利用建全的國際網路，及豐富國際市場經驗的優勢，引入先進的技術及資源，建立國際化的孵化平台，為內地企業提供走出去所需要的專業服務。

劉遵義指應由幼稚園起培養年輕人愛國

中文大學經濟學講座教授劉遵義稱，「愛國者治港」天經地義，不愛國的人士本身便不認同「一國」，但不接受「一國」何來「兩制」。他認同安定是發展的基礎，社會不安定無法發展，又提到過去特區政府執政欠缺魄力，未能落實行政主導，其中重要原因在於欠缺立法會支持，相信新選舉制度落實後，行政立法能加強合作，有助解決民生問題。他認為，必須培養年輕人愛國，由幼稚園、中小學起推行，到大學已經太遲。

李國章指完善選舉制度是反顛覆 非反民主

行政會議成員李國章表示，大家也是支持民主的人士，問題是過去香港民主被顛覆政權、反中力量及激進分子騎劫，反問在香港出現的社會動亂中，示威者襲擊意見不同的人，這是否民主。他指出，完善選舉制度並非反民主，而是反顛覆，反激進及對抗反中力量。他強調，愛國者除愛國外，需要有能力及正直。

羅康瑞稱教師意見偏頗 要學生了解改革開放

瑞安集團主席羅康瑞表示，非常衷心支持中央主導香港訂立《港區國安法》及愛國者治港，又提到過去20數年都不能就《基本法》23條立法，中央主導是必要與及時。他又表示，不應由選舉主任判定誰是愛國者，亦應該設立一個上訴機制，由選舉委員會委員擔任上訴機制的陪審團，判決過程公開透明。

羅康瑞又說，香港教育制度有很大缺陷，但要改變很難，有教師宣傳偏頗的意見，將年青人洗腦，近日有教師被取消資格，認為要堅定地執行，否則學生只會比「黃毒」洗腦。他又認為，現時應該少談國家過去改革開放及經濟發展，應讓年青人了解改革開放的內容。

盛智文指自己也是愛國者 認為部份香港人迷失

蘭桂芳集團主席盛智文表示，自己是一名愛國者，他形容在1997年回歸以後24年，有些香港人感到迷失，香港沒有國民教育，香港人對自己身分感到迷惘。盛智文說，自己在內地生活30年，見到中國不斷改變，但認為香港現時有人被誤導可以獨立，強調香港無任何條件可以獨立。

盛智文表示，中央為香港定立港區國安法制止了2019年的動亂，強調世界上有120個國家同樣已訂立國安法，認為外國的批評是荒謬。他認為香港的前景是美麗的，立法會要運作及通過法案，一國兩制會繼續實踐。

黃永光：營商環境最重要有穩定社會

團結基金顧問、信和集團副主席黃永光指，營商環境最重要的要有穩定的社會，而完善選舉制度就是為了恢復和諧。黃永光表示，「一國兩制」為連結世界及中國起了關鍵作用，但疫情、社會事件等問題帶來影響，自己和年輕的一輩均希望生活可以重回正軌。他又提到，內地是首個經濟復甦的經濟體，香港應發揮其角色，年輕一輩不應辜負前人留下的成功。

黃永光表示，自己一直關心青年人才的發展，因為青年的未來就是香港的未來，與不同青年交談中亦感受到他們的潛力，完善選舉制度可以給予他們信心及空間發揮。另外他又認為，完善選舉制度反映國家對香港的厚愛，以及對「一國兩制」的承擔。

夏雅朗指對於立法會亂象感到傷心

團結基金參事、夏利里拉酒店有限公司董事主席及行政總裁夏雅朗指，他們家族三代均在港經商，香港就是他們的家，沒有別處可去。談及「一國兩制」，他指世界上沒有其他地方有同樣的制度，但中國及香港在過去20多年都有改變，對於立法會出現拉布等亂象感到傷心。夏雅朗對完善選舉制度的決定表示歡迎，認為能為香港社會製造穩定，亦希望香港能把握機會，成為大灣區的領袖及金融中心。

翟紹唐倡德高望重人士進入資格審查委員會

資深大律師翟紹唐指，不希望因為有「愛國者治港」等字眼後，將來的選舉變成小圈子選舉，從法律層面而言，應設相關標準，按實質證據決定候選人資格，認為如果候選人願意真誠宣誓，是最基本亦是已足夠的要求。

對於資格審查委員會，翟紹唐建議可設立12至20人的委員會，由具公信力、在社會上德高望重的人士，例如退休終審法院法官，立法會前主席，甚或前律政司司長梁愛詩等前主要官員出任委員。

他亦希望，立法會直選議席數目盡可能維持不變，建議可改為雙議席單票制，全港18區各選出2席，合共產生36席直選席位，相信香港市民會歡迎及接受。