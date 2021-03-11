傳選立法會須5界別提名　人大決定無提　劉兆佳：建制亦憂難入閘

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-11 21:23

全國人大今天（11日）高票通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，重整選舉委員會的組成及職能，人數由去屆1200人增至1500人，而參選特首的門檻亦相應提升，由現時的150個提名增至188個提名，且須從五大界別各取至少15張提名票，才符合入閘資格。至於政圈近日盛傳立法會參選人亦設同等「入閘」要求，今日的人大《決定》中則未有提及。 全國港澳研究會副會長劉兆佳回覆《香港01》查詢時表示，有聽聞日後立法會參選人將同樣要「五大界別，缺一不可」，即候選人需同時獲得選委會五大界別若干提名才能入閘，但身為建制派的他直言，擔心新增的要求將令有意參選人士卻步，包括參選功能界別的建制派人士。

根據人大決定，選委會將由現時的四大界別改為五大界別，包括第一界別「工商、金融界」、第二界別「專業界」、第三界別「基層、勞工和宗教等界」、第四界別「立法會議員、地區組織代表等界」，以及新增的第五界別「香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界」。

政圈早前盛傳，日後參選立法會也須同時取得選委會內五大界別的若干提名，才能入閘。倘消息屬實，泛民日後能否參選頓成疑問，因普遍認為泛民以取得商界主導的第一界別，以及被喻為「愛國組織陣營」的第五界別的足夠提名。

勞工界要商界支持 憂令有意參選的建制派卻步

劉兆佳認為，日後立法會選舉參選人是否同樣要全獲五大界別提名，目前仍屬未知數，相信要待月底人大常委會開會時才有眉目。他指出，中央此新規定或是要求各參選人需顧及全港利益，本意無可厚非，但認為在操作上有一定難度，「變相要求勞工界要搵商界支持」，擔心會令部分有意參選的建制派卻步。

至於民主派日後入閘難度大增，劉兆佳坦言「佢地點都難架喇」，視乎他們會否「轉形」成為「忠誠反對派」。此外，民主派政黨會否有立場上重大轉變，亦是關鍵之一。

區議會參選資格不在今次修例範圍 料區選候選人同需資格審查

人大決定中，列明設立「香港特別行政區候選人資格審查委員會」，負責審查並確認選舉委員會委員、行政長官和立法會議員候選人資格。政圈關注，草案中並無規定區議會選舉候選人需受資格審查委員會審查，是否意味日後將不再有區議會選舉？

劉兆佳表示，由於中央今次出手只涉及修改《基本法》附件一及二，區議會選舉屬香港內部事務，在兩個附件中均無提及，故草案中才無明文作規定。他相信稍後港府在本地立法時，必定會擴大資格審查委員會的職權範圍至區議會選舉，換言之日後參與區選的候選人將同樣需要接受資格審查。

至於資格審查委員會中，將包括哪些代表？劉兆佳指未有聽聞，但建議應包括政府官員及有政治智慧、社會公信力的社會人士。