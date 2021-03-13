選舉改制｜多國發聲明表關注　外交部駐港公署：詆毀人大決定

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-03-13 15:44

中國全國人大會議3月11日表決通過《完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）》後，多國發聲明表達關注。其中，由英國、美國、加拿大、法國、德國、意大利及日本組成的七大工業國（G7），昨日（12日）發表聯合聲明，指香港的異見繼續遭受打壓。 中國外交部駐港公署發言人今（13日）發文，強烈不滿和堅決反對少數西方國家發表的聲明，並批評有關聲明詆毀全國人大就完善香港選舉制度作出的決定，干預中國內政。發言人強調中方全面準確貫徹「一國兩制」的決心堅定不移，任何干預香港事務的行徑都是癡心妄想。

中國外交部駐港公署發言人3月13日發文，強烈不滿和堅決反對少數西方國家發表的聲明，並批評有關聲明詆毀全國人大就完善香港選舉制度作出的決定，干預中國內政。（資料圖片）

外交部駐港公署指，西方國家發表有關香港選舉制度的聲明詆毀人大的決定，粗暴踐踏國際法和國際關係基本準則，干預香港事務和中國內政，發言人就此強烈不滿和堅決反對。

發言人指，全國人大通過有關決定，反映全體中國人民堅決維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的決心。決定堵塞香港特區選舉制度漏洞、落實「愛國者治港」根本原則、完善「一國兩制」，亦有助維護香港特區政治穩定和政權安全，決定具有堅實的政治和法治基礎，不容置喙。另外，發言人稱，香港特區政府和社會各界紛紛對決定表達支持，充分說明完善香港特區選舉制度得民心、順民意。

完善香港特區選舉制度涉及奪權與反奪權問題

發言人強調，完善香港特區選舉制度絕不是民主、自由的問題，而是涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量。文章批評西方國家打着民主、自由的幌子對香港事務指手畫腳，認為聲明、報告等違背事實、顛倒是非黑白、充斥雙重標準，意圖把香港當作棋子遏制中國發展。

發言人重申，完善香港特區選舉制度純屬中國內政，中方全面準確貫徹「一國兩制」的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務和中國內政，呼籲外部勢力恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止干預香港事務和中國內政。