澳門提前全民派錢1萬元　推57億元電子消費券谷本地消費

澳門政府今（15日）宣布推出新一輪「保就業、穩經濟、顧民生」計劃，下月提前開始現金發放，澳門永久居民每人可獲派1萬元，非永久居民每人6千元。

澳門政府將同時投放約57億元推出電子消費優惠，5月開始實行，為期8個月，包括花費50億元以「先消費後領券」方式，每消費50元，可以領取共50元的電子消費券，每券10元共5張，在下次消費時每滿30元可用一張，滿60元可用二張，如此類推。

在計劃下，市民每日可以領取消費券的上限為200元，每月上限600元，亦限制要在15日內使用。而65歲或以上長者，可以憑頤老卡在消費時滿30元，立即減10元，上限是減滿到5000元為止，政府預算為5.67億。