澳門提前全民派錢1萬元　推57億元電子消費券谷本地消費

撰文：彭焯煒
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澳門政府今（15日）宣布推出新一輪「保就業、穩經濟、顧民生」計劃，下月提前開始現金發放，澳門永久居民每人可獲派1萬元，非永久居民每人6千元。
澳門政府將同時投放約57億元推出電子消費優惠，5月開始實行，為期8個月，包括花費50億元以「先消費後領券」方式，每消費50元，可以領取共50元的電子消費券，每券10元共5張，在下次消費時每滿30元可用一張，滿60元可用二張，如此類推。
在計劃下，市民每日可以領取消費券的上限為200元，每月上限600元，亦限制要在15日內使用。而65歲或以上長者，可以憑頤老卡在消費時滿30元，立即減10元，上限是減滿到5000元為止，政府預算為5.67億。
澳門政府宣布推出新一輪「保就業、穩經濟、顧民生」計劃，下月提前開始現金發放，澳門永久居民每人可獲派1萬元，非永久居民每人6千元。
另外，澳門政府在下個月開始將動用約1.2億元，推出居民食住遊津貼，每名居民參加本地遊可以獲得280元津貼，住宿體驗酒店可以獲得200元津貼。
澳門經濟財政司司長李偉農表示，因疫情影響較預期長，所以今次措施希望用公帑帶動全民參與，促進消費達到市場繼續運轉。
澳門政府宣布推出新一輪「保就業、穩經濟、顧民生」計劃，下月提前開始現金發放，澳門永久居民每人可獲派1萬元，非永久居民每人6千元。