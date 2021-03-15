報道指美領2員工染疫拒隔離　工聯會：外交豁免權不應凌駕抗疫

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-15 17:36

美國駐港澳總領事館今日（15日）證實，有兩名職員對新冠病毒呈陽性，領事館需要關閉徹底消毒。有傳媒引述政府消息指，兩人以外交豁免權為由，拒絕接受隔離安排。 工聯會立法會議員麥美娟表示，對事件感擔憂，促請政府盡快交代是否確有其事。麥美娟稱，若有人因外交豁免權而拒絕接受隔離，政府應採取果斷措施，不應因有人有特權而要市民「幫佢埋單」。 食物及衞生局局長陳肇始下午回應指，已就帝景園兩宗初步確診個案，與美領館聯絡，強調當局一定依法辦事，嚴肅處理；又說初步確診個案，都會被視為確診個案處理，包括盡快隔離，及追蹤密切接觸者以安排檢疫。

工聯會立法會議員陸頌雄認為，外交部駐港部門應介入事件，他強調外交豁免權不應凌駕於抗疫工作。陸頌雄稱，美國領事館應全員接受強制檢測，以及關閉一段時間消毒。

另一工聯會議員黃國健表示，並非針對某一個國家領事，而是擔心若再有領事染病，特區政府如何應對，他促請政府盡快交代。

美國駐港澳總領事館在官方網站公布，兩名職員對新冠病毒檢測呈陽性，他們工作時不需接觸公眾，領事館已經關閉作徹底清潔和消毒，同時已經完成接觸追蹤。

總領館表示，自疫新冠疫情大流行以來，一直遵守香港政府對外交人員和家屬在抵達、檢測和檢疫方面的要求，所有職員亦已經採取適當措施，防止病毒擴散。

工聯會促政府盡快交代事件是否屬實。（羅家晴攝）

民建聯成員促請政府與美領館商討讓兩名初步確診人員盡快接受隔離檢疫。（民建聯提供）

民建聯促港府與美領館商討 讓初確人員隔離檢疫及治療

民建聯表示關切事件發展，促請特區政府立即與美國駐港澳總領事館嚴正商討，要求領事館負責人正視事件的嚴重性，讓2名初步確診人員能配合特區政府工作，進行隔離檢疫及治療，以免疫症在領事館內，甚至在社區進一步擴散。