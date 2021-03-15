有指美領館兩染疫員工拒隔離檢疫　陳肇始無正面回應：會依法辦事

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-15 16:12

美國駐港澳總領事館今日（15日）證實，有兩名職員檢測結果對新冠病毒呈陽性。消息指，該兩名美國駐港總領事職員，均住在昨晚（14日）進行封區檢測的帝景園第三座。食物及衞生局局長陳肇始今日表示，會嚴肅處理所有初步確診個案，對於有報道指，該兩名美領職員以外交轄免權拒絕隔離，陳未有正面回應，僅稱會「依法辦事」。

美國駐港澳總領事館今日（15日）證實，有兩名職員對新冠病毒呈陽性。（資料圖片 / 張浩維攝）

政府昨晚（15日）封鎖中西區舊山頂道帝景園第一座至第五座進行強制檢測，當中發現兩宗初步確診個案，據悉兩人是美國駐港澳總領事館職員。

陳肇始今日出席記者會時表示，就昨日封區行動中找出的初步確診，政府會嚴肅處理，強調任何初步確診個案都會當確診處理，盡快將患者隔離，及找出其密切接觸者安排檢疫，現時追蹤工作方面，「已經可以搵多幾層」，將密切接觸者的密切接者人士安排強制檢測。

就有報道指，兩名美領職員以外交轄免權拒絕隔離，陳肇始未有正面回應，僅稱已與美國駐港澳總領事館聯絡，衞生署已進行相關工作，「一定會依法辦事」，如隔離、個案追蹤、複檢等。

美國駐港澳總領事館今日在官方網站公布，兩名領事館人員對新冠病毒呈陽性，領事館已經關閉並徹底清潔，及進行流行病學調查，兩名染疫員工工作時毋須接觸公眾。領事館稍後再出聲明，強調一直依循及遵守港府的防疫政策，並沒有任何補充資料，領事館由明日起一連兩日（16至17日）會關閉，暫停申領簽署工作，會聯絡受影響人士再作安排。

3月14日半山帝景園封區檢測情況：