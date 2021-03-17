美國將24中港官員列入制裁名單　港府譴責並重申無畏無懼

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-17 21:26

美國國務院更新《香港自治法案》，點名24名列入制裁名單的中港官員。港府譴責美方做法，又表示極度失望和非常遺憾。

強調有七十多個國家在聯合國人權理事會上支持

政府發言人說：「對於現屆美國政府沒有改正其上屆政府的明顯錯誤，反而選擇採取同樣的錯誤行徑，無視國際通例，干涉屬於中華人民共和國內政的香港特區事務，我們表示極度失望。七十多個國家在聯合國人權理事會第四十六屆常會上共同表示支持中國就維護『一國兩制』而作出兩項重要決定，但美國政府充耳不聞，我們對此表示非常遺憾。」

發言人指，香港香港特區的高度自治受「一國兩制」保障，批評一些外國機構和人士一再無視此原則及「一國」與「兩制」的關係。發言人說，香港特區是中國不可分離的部分，並直轄於中央人民政府，而國家安全和政治體制均屬中央事權。

Today the United States listed 24 PRC and Hong Kong officials under the Hong Kong Autonomy Act in response to the PRC further undermining the autonomy, rights, and freedoms promised to people in Hong Kong. #StandWithHongKong https://t.co/jYvPxgFh54 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 17, 2021

發言人說：「有些國家認為自身國家安全至為重要，但卻威嚇其他國家維護國家安全的官員，其採取的雙重標準昭然若揭。任何指稱有關全國人大決定損害香港的高度自治和自由，實屬毫無根據。」

政府指美國的制裁對香港金融機構不具法律效力，而金融機構和金融體系整體堅韌穩健，即使面對美國的無理施壓仍會繼續正常及暢順運作。

發言人又指，行政長官及其他被制裁的特區官員，「都無懼美國敵意的霸權行為，他們會繼續無畏無懼地在香港依法履行維護『一國兩制』和國家安全的職責。」