再被美國國務院點名制裁　譚耀宗批美行為可恥　續貢獻國家

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-17 18:42

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月16日根據《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）提交報告，列出涉嫌削弱《中英聯合聲明》和《基本法》中方義務的人士，並點名列出24名遭美國制裁的中港官員。布林肯表示，外國金融機構若明知而與有關人士進行重大交易，將面對制裁。 有份被制裁的全國人大常委譚耀宗今日（17日）發表聲明批評，美國向金融機構施壓的行為可恥，並指同受制裁的全國人大常委會副委員長王晨，於全國人大會議上已經強烈批評此等脅迫行為。

布林肯點名列出24名遭美國制裁的中港官員。（美聯社）

譚耀宗重申，無論任何國家都無權以任何藉口，干涉香港的內部事務，香港特區事務完全屬於中國自己的內政。譚耀宗表明，會繼續一如既往努力參與全國人大常委會的工作，繼續真誠為國家、為香港作出應有的貢獻。

布林肯表示，報告列出24名削弱香港自治的中國和香港官員，包括14名全國人民代表大會常務委員會副委員長，以及隸屬香港警務處國家安全處、國務院港澳事務辦公室和駐港維護國家安全公署的官員。布林肯批評，人大通過修改選舉制度，進一步削弱向港人承諾的高度自治，否決港人管治的聲音，是英國所指違反《中英聯合聲明》的行為，又強調美國和盟友將為港人權利和自由發聲，並對中國未能履行義務作出回應。

譚耀宗今次是繼1月中被美國財政部制裁後，再被美國國務院點名。