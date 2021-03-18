新冠疫苗｜曾祈殷：接種率升不代表可全面放寬　市民不能疏於防範

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-18 09:34

新冠肺炎疫情持續，早前有一名男督察接種疫苗2日後確診。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（18日）於港台節目表示，提高疫苗接種率後，可考慮放寬安老院舍、醫院探訪，但並非可放寬所有社交距離政策，食肆內的一些要求仍需維持，並提醒市民接種後，仍不能疏於防範。 對於如何提高市民接種疫苗的意欲，曾祈殷認為，政府應考慮更多合乎資格的疫苗，與各大藥廠聯絡，例如部分疫苗只需接種一劑，當有更多種類疫苗時，市民接種的意欲亦較高。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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能否放寬通關出遊 要視乎其他國家有否設立疫苗護照



曾祈殷於港台節目《千禧年代》表示，現行的防疫措施，都未能遏止疫情，必須於短期內增加接種率，達致群體免疫，才可令疫情放緩。對於接種疫苗後，是否可放寬防疫措施，他表示，可考慮放寬安老院舍、醫院探訪，但不代表可放寬所有社交距離；食肆內的抽風系統規格要求，亦需繼續維持。至於可否放寬通關出遊，他表示視乎其他國家是否設立疫苗護照。

感染及傳染病專科醫生、醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷(資料圖片)

曾祈殷又認為，接種疫苗後，亦不能疏於防範。他指，早前一名警員接種疫苗後，相隔2天發現確診，雖然是次事件未反映疫苗有效率不足，因警員可能接種時已受感染，不過他強調，只接種一劑疫苗時，其有效性其實並未達致第三期研究所提到的有效率；而且其功效亦隨時間下降。他續指，接種疫苗10至14日後，抗體水平才開始提高，但仍未足以保護身體，之後必須接種第二劑疫苗，製造更多免疫細胞及抗體，不能疏於防範。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府應增疫苗選擇 部分疫苗只需一劑 誘因更高



對於如何增加市民接種的意欲，曾祈殷表示，視乎是否有足夠疫苗供市民選擇，政府應與各大藥廠聯絡，考慮更多合乎資格的疫苗，增加疫苗選擇，例如部分疫苗只需接種一劑，屆時市民接種的誘因更高。