許智峯指與北京「硬碰硬」不明智　將組織澳洲港人　游說澳政界

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-03-18 20:12

前民主派立法會議員許智峯，2020年11月底赴丹麥出席會議，其後宣佈流亡，與家人在英國停留數月之後，3月初轉往澳洲。 他接受傳媒訪問時表示，當初安排丹麥行程時，並不認為是離開香港的機會，後來深思後才決定藉機會離港。

去年8月安排丹麥訪問時 未考慮流亡

许智峯接受《德國之聲》訪問時表示，過去一直有到其他國家討論氣候變化和環境的議題，當2020年8月安排往丹麥訪問時，並不認為是離開香港的機會，但後來考慮離港，才決定「藉機會宣佈流亡」。

從英國轉往澳洲 因覺當地無知名香港政治人物

及後許智峯與家人在英國相聚，並逗留約3個月。許表示，在英國與羅冠聰及其他港人交流，亦有與英國和歐洲政界見面。他發現在英港人相當有組織，因此覺得自己可以離開歐洲。他說，澳洲也有龐大港人社群，但沒有高知名度的香港政治人物，因此決定轉往澳洲。

被問到在澳洲的情況，許智峯表示自己受到媒體關注比想像多，又指已經與在澳港人聯繫，並向澳洲議會和政府提交資料。他說，要組織澳洲港人，「成為澳大利亞更大的利益相關者」，並與政界溝通。

50多名參與初選的民主派被指涉嫌顛覆國家政權，當中有不少民主黨人。許智峯認為香港的情況會繼續惡化，但強調現時以硬碰硬方式與北京對抗是不明智的，因為很容易被關入監獄。他表示香港人應把時間花在公民社會和培育民主之上。