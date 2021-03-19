立法會否決修例研觀塘填海　謝偉俊稱不希望有人凌駕住屋需求

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-03-19 11:15

立法會昨（18日）討論由建制派議員謝偉俊提出的無約束力議案，促請政府研究及適當修訂《保護海港條例》，以便探討觀塘避風塘填海計劃。會上多名議員擔心在觀塘避風塘填海會加劇九龍東交通擠塞問題，議案最終在民建聯、工聯會及自由黨反對下被否決。 謝偉俊今（19日）出席港台節目《千禧年代》時指，在現行的《保護海港條例》下，需要有凌駕性需要才可在維港填海，拖慢了不少建設的進度，冀政府研究修例，不希望個別業界或人士凌駕公眾住屋需要。他認為，觀塘避風塘填海後有更多土地，可興建更多住屋和道路，紓緩房屋和區內交通問題。

謝偉俊稱不希望個別業界凌駕市民住屋需要

謝偉俊表示，立法會1997年以私人條例形式通過《保護海港條例》，其後將規管範圍擴闊至整個維港，更甚是終審法院將條例理解為有凌駕性需要才可填海。他指，根據過往案例和政府立場，興建樓宇一般不屬於具有凌駕性需要，「政府碰都唔敢碰」，拖慢了很多建設的進展，包括灣仔繞道等。

他說，不希望個別業界、人士或地產商凌駕全港市民的住屋需要，又稱若觀塘區有更多土地，自然可興建更多道路，紓緩交通擠塞問題。對於漁農界使用觀塘避風塘的需求，謝偉俊認為避風塘可遷移至其他地方，毋須使用該地段。

謝偉銓指，現時觀塘避風塘填海的得益已遠較多年前低，造成的影響亦較大。（資料圖片）

謝偉銓：觀塘避風塘填海得益較多年前低

建築、測量及都市規劃界謝偉銓指，不反對檢討《保護海港條例》，但認為進行研究時不應只針對觀塘，也可研究其他地方，包括油塘等。

他稱，觀塘避風塘填海後，啟德發展區舊跑道可與觀塘連接，將產生很大益處，但擔心修改法例需時，亦會衍生法律訴訟，無法及時解決房屋問題。他又指，目前啟德海濱已有規劃，認為若政府多年前進行修例較好，但現時觀塘避風塘填海得益已遠較多年前低，所造成的影響亦較大。