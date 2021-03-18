提修訂保護海港例遭否決　謝偉俊斥政府、建制大黨：阻進步絆腳石

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-03-18 13:29

立法會今日（18日）續會，討論由建制派謝偉俊提出的無約束力議案，促請政府研究及適當修訂《保護海港條例》，以便探討觀塘避風塘填海計劃。會上多名議員支持修訂《保護海港條例》，但對觀塘避風塘填海持正反意見。 保險界立法會議員陳健波表示，香港房屋問題已經「火燒埋身」，認為觀塘避風塘填海可提供85公頃土地，興建7萬個單位，好處多於壞處。不過，民建聯、工聯會反對觀塘避風塘填海，民建聯柯創盛認為選址具爭議，「再加人加寫字樓只會塞爆九東。」發展局局長黃偉綸指，政府現階段無計劃在觀塘避風塘進行大規模填海工程。 謝偉俊在投票前發言批評，建制大黨未有清楚了解議案，只執著某個字眼就反對，對此感失望，又斥責政府不作為、建制大黨「累死政府」，形容兩者是「阻止香港進步嘅絆腳石。」

謝偉俊。（資料圖片）

陳健波指房屋問題「火燒埋身」

謝偉俊在開場發言時稱，啟德郵輪碼頭人流冷清，疫情期間「鬼影都無隻」，建議可填平觀塘避風塘，令整個觀塘市中心以至郵輪碼頭、九龍灣一帶，人流、車流都可有雙向流通，亦可新增土地興建重要基建。航運交通界、自由黨易志明形容，《保護海港條例》是填海的「緊箍咒」，他不反對檢討條例，但認為政府若就觀塘避風塘填海，必須先提供有足夠泊位的替代避風塘。

陳健波表示，人大近日通過完善香港選舉制度，認為政治問題解決後，就要解決香港最深層次的房屋問題，強調議案來得合時。陳健波指，香港房屋問題已經「火燒埋身」，認為在觀塘避風塘填海可提供85公頃土地，興建7萬個單位，好處多於壞處。經民聯石禮謙認為，《保護海港條例》的歷史任務已經完成，強調任何條例都可以修改。

柯創盛反對填海 工聯會稱只有既得利益者獲益

民建聯九龍東立法會議員柯創盛表示，《保護海港條例》在回歸前急急通過，沒有作廣泛的公眾諮詢，他認為當時的條例「寫得太死」，同意應適時檢討。不過柯創盛稱，原則上不同意觀塘避風塘填海，因選址具爭議性，「若再加人、加寫字樓只會塞爆九東」，強調區內交通規劃欠佳，填海都是於是無補，故民建聯不會支持議案。

工聯會麥美娟稱，同意要檢討《保護海港條例》，認為條例對發展有影響。但麥海娟強調，填海不能夠取代「明日大嶼」，「觀塘填海完真係起到住宅咩？可能係豪宅啦」，認為此舉是會益另一班既得利益者而非市民，故工聯會將反對議案。

謝偉俊主要關注到觀塘避風塘填海問題。（資料圖片）

謝偉俊斥建制大黨「累死政府」

謝偉俊在投票前發言批評，建制大黨未有清楚了解議案，只執著某個字眼就反對，對此感失望。謝偉俊強調，從沒有說填海用以工商用途，亦沒說要取代「明日大嶼」，認為個別人士的辯論和理解能力有限，「難怪令人覺得除咗政府不作為之外，佢地最忠實嘅聯盟黨派都係累死政府嘅一部分。」

謝偉俊又指，「避風塘可能唔係漁民嘅避風塘，而係政府不作為嘅避風塘」，批評政府多年未有就終審當年的決定作出修訂，什麼都沒打算、沒計劃，「繼續係呢個避風塘到匿埋啦，局長，呢個政府匿咗好耐啦，23條（立法）又好，政改又好，連防疫措施都咩都唔敢做」，強調要推翻不作為政府的避風塘。他直斥政府和建制大黨，「你哋係阻止香港進步嘅絆腳石。」

黃偉綸表示，現階段無計劃就觀塘避風塘填海。（資料圖片）

黃偉綸：現階段無計劃就觀塘避風塘填海

發展局局長黃偉綸發言時指，政府現階段並無計劃在觀塘避風塘進行大規模填海工程，亦無意修訂條例。他稱觀塘避風塘目前是維港內第二大的避風塘，能在惡劣天氣下為約350艘不同類型船隻提供庇護，即使非颱風日子亦有約220艘船隻停泊。黃偉綸又指，當年為回應市民保護維港訴求而制訂條例，條例並非完全禁止維港填海，但要證明填海具凌駕性公眾需要，亦沒其他替代方法。

最終議案未能獲得通過，地區直選有4票支持、11票反對和1票棄權；功能組別有8票支持、8票反對和4票棄權。