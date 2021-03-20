鄭泳舜英文拍片撐人大　建制派Twitter發力搞「大外宣」？

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-03-20 17:06

人大早前通過修改香港選舉制度決定草案，將立法會議席由70席增至90席。民建聯今日（20日）在社交媒體上載短片，由民建聯立法會議員鄭泳舜拍英語短片力撐有關決定，似乎想發力「大外宣」。

民建聯在Facebook上載短片支持人大修改香港選舉制度的決定。

片中鄭泳舜用英語表達對人大就香港選舉制度作出的決定，指目前香港議會內外的情況反映議會體制存在漏洞和不足，批判部分議員通過職位獲得好處，危害國家安全和利益。他舉例指有部分不愛國的議員，遠赴外國遊說對方議會制裁香港，影響香港民眾利益，他指更令人憂慮的是，如果不制止這種行為，香港將會和「一國兩制」走得愈來愈遠。

鄭泳舜強調，貫徹「一國兩制」對香港長遠會有好處，如果議會能從返正軌，而不是凡事政治化，才能聚焦民生和經濟議題。

周浩鼎近日在Twitter頻頻發言，相當活躍。

除了民建聯這條短片，建制派近日似乎開始頻頻埋手「國際戰線」，其中民建聯立法會議員周浩鼎、新民黨成員李梓敬，以及民建聯和工聯會成員陳穎欣等，近日在Twitter的活躍度亦大增，發表就香港及中美時事的看法。周浩鼎早前接受媒體查詢時曾承認，民主派早在Twitter吸引外媒和支持者，建制派則起步較慢。