民建聯月底改選中委　新增3席位為新血創上位機會　領導層料不變

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-18 19:42

在「愛國者治港」主旋律下，建制力量急膨脹，內部競爭亦趨向激烈。立法會最大黨民建聯本月底改選中委會，今屆中委席位由過往的52個，增至55個，為年輕成員提供上流機會。 據悉，今次換屆有66人報名，當中18人為新參選，包括去年加入民建聯的全國政協委員黃英豪；黨內年輕一代亦有多人報名，如青年民建聯主席施永泰。

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李慧琼續掌舵 何俊賢退任中委

民建聯中委會每兩年換屆，上屆選舉加入6張新面孔，包括時任屯門區議員巫成鋒及葉文斌、現任財經事務及庫務局局長許正宇（加入政府後已辭任）等，中委平均年齡為44歲。



今年換屆新增3個中委席位，至55個，最終吸引66人報名，當中不少「新人」參選，包括黃英豪、施永泰、青年民建聯副主席穆家駿、南區社區主任蕭煒忠等，前沙田區議員楊文銳亦有報名爭取重返中委會。

48名現任中委爭取連任，包括現任主席李慧琼及5名副主席陳勇、陳克勤、張國鈞、周浩鼎、陳學鋒，如無意外將繼續連任。柯創盛、陳恒鑌等立法會議員亦有參選，但何俊賢未有報名角逐連任，他接受查詢時說，希望投放更多時間在漁農界工作，無其他特別原因。

民建聯早前提出「變革香港」，主張改革行政及司法架構、開拓土地等六大範疇，自身定位亦由「參政議政」改為「多渠道參與管治」。民建聯將舉辦「治政」理念研習課程，已邀請全國政協副主席梁振英、基本法委員會副主任譚惠珠等人授課，培養治港人才。