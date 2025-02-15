陳美寶：致力把香港打造成綠色船用燃料加注中心　創新增長點

本港水域昨日首次完成「船對船」液化天然氣LNG加注，為一艘雙燃料貨櫃船加注2200噸超低溫液化天然氣。運輸及物流局局長陳美寶今日（15日）表示，有關作業是邁出重要一步，當局將致力將香港打造成為綠色船用燃料加注中心，為海運創造經濟新增長點，也為保護地球環境作出貢獻。



本港港口昨天（14日）完成了香港水域內首次船對船液化天然氣（LNG）加注（運輸及物流局FB）

陳美寶今日的網誌以「識變應變求變 打造香港高端港口品牌」為主題，她表示，國際海事組織制定全球航運業的減排策略，船舶未來必須使用不同種類的綠色燃料，包括LNG、綠色甲醇、綠氨、氫氣、生物柴油等。與使用傳統船用燃料相比，使用LNG燃料可以實現硫化物基本零排放，同時減少大約85%氮氧化物和25%二氧化碳的排放。她說香港的綠色船用燃料加注勝在靈活，可以配對不同類型燃料和船舶，為船公司提供多元的燃料選擇。

她強調，會繼續與業界攜手將綠色成為本港國際航運中心未來發展的底色，期望成為綠色船用燃料的交易中心，利用香港穩健的金融系統，法律的體制，向世界說明香港是相關企業拓展業務的不二之選。當局亦正制訂甲醇加注工作守則，並將邀請業界就位於青衣南的一幅已預留用地，發展綠色甲醇貯存庫，提交意向書。

陳美寶稱會打造香港高端港口品牌（運輸及物流局FB）

陳美寶又表示，會以三個「提量」，一個「提質」增強港口競爭力。「提量」方面，即開拓新興市場、新航線；透過加強區域協作增加貨量；以及加強中轉業務。「提質」即繼續發揮香港高度國際化的優勢，繼續邁向數字化、綠色化、智能化。即使有國際航線或船公司因為商業考慮重組航線，已早作準備，努力裝備自己，務求令國際航運企業不得不考慮香港港口。