政府提升港口競爭力　研打造綠色港口　重點海運領域增加稅務寬減

政府今日發表《海運及港口發展策略行動綱領》，制定支持海運及港口業發展需要的四個方向、十大策略，並提出了32項具體行動措施，全方位提升香港國際航運中心的地位，目標是提升香港港口的競爭力，加快香港高增值航運服務業群的發展，鞏固香港作為國際航運中心的地位。其中提到要加速推進綠色航運，以及研究向重點海運商業領域增加在稅務的寬減。

運輸及物流局局長林世雄表示，會加強宣傳香港海運的優勢，並計劃向全球行招商，惟他不肯就連串措施成效作出評估。



今年2月的財政預算案提出制訂《海運及港口發展策略行動綱領》，運輸及物流局展開諮詢香港海運港口局、海運及港口業界不同組織，以及業界人士的意見。林世雄表示，就香港海運及港口業競爭力的優勢、弱點、機遇和挑戰（SWOT），以及影響香港海運及港口業發展的關鍵因素進行系統性的分析，並藉此基礎制定了支持海運及港口業發展需要的四個方向、十大策略，並提出了32項具體行動措施，全方位提升香港國際航運中心的地位。目標是提升香港港口的競爭力，加快香港高增值航運服務業群的發展，鞏固香港作為國際航運中心的地位。

林表示，綱領為香港海運及港口業的未來發展提供了重要和明確的方向。政府會與香港海運港口局攜手合作，按綱領的策略和建議行動，與海運及港口業持份者分階段推進各項行動策略。局方亦會持續檢視有關策略的推行進度以及成效，以確保訂立的策略能夠應對市場變化所帶來的挑戰與機遇。

四大發展方向，方向一是打造香港成為綠色港口，增加港口競爭力，包括打造香港成為綠色智慧港口、研究為船隻提供高品質綠色燃料加注的可行性，於明年啟動檢討遠洋船及內河船的港口設施費用，及加強與粵西地區的物流聯繫。

方向二涉發展高增值海運服務，包括研究增加重點海運商業領域，如大宗商品貿易的稅務寬減，亦會簡化船泊註冊流程、推動海事仲裁服務。

方向三是加強宣傳及人才培訓，2024年內與香港船東會合辦大灣區國際航運論壇，並與更多國際海運組織加深合作；又加強與大灣區海事學術機構交流，建立海運人才聯合培育機制平台，鼓勵本地學術機構納入最新海事發展科目。

方向四涉及強化海運港口局的政策研究及宣傳功能。

林世雄多次被追問有否就建議的措施制訂KPI都沒正面回應，他表示，所有措施有不同的執行時間，有些已經展開，不會預測成效，亦不估計港口吞吐量可以提升多少，目前要鞏固香港優勢、固本培元。他形容綱領有如「體檢」，若有不足要盡力去做好。

截至今年10月，本港港口吞吐量較去年下跌約13%至14%，2022年為全球第9大港口。林表示，有需要增強本港競爭力，在高端海運服務業繼續努力，希望可做到成績，會加強對外宣傳香港海運優勢。

他表示，明年起會到訪內地或其他大灣區城市、東盟、中東及其他一帶一路沿線新興市場，進行全球招商及尋求商機，留意哪些地方需要航運服務，以及貨物來源或目的地，讓業界可以持續發展。

團結香港基金副總裁葉文祺歡迎政府發表綱領，認為香港面臨區内港口競爭劇烈，不少内地港口海關效率大幅提升，香港的通關優勢逐漸減少，建議政府加強與大灣區其他港口的分工協作，整合不同港口的比較優勢，避免資源重叠。

在研究綠色燃料加注的可行性方面，他建議政府盡快興建為遠洋船隻加注液化天然氣和甲醇的設施，以取得先行者優勢，成為領先於區内其他港口的綠色能源加注港。