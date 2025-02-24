梁振英批有內地人借「人才」名來港　只為子女升學或內地享稅優惠

大專院校對取錄本地生和非本地生有特定比例，但有人卻利用港府的人才計劃安排子女以「本地生」身份來港升學，教育局現正檢視專上院校對「本地生」的定義。全國政協副主席梁振英批評有人借人才名義來港，只為子女升學或出入方面，甚至回內地取得「港人港稅」優惠，都有違香港人才政策的原意。



(梁振英Facebook截圖)

梁振英批有內地人借「人才」名來港 只為升學、港人港稅

梁振英在Facebook表示，近日在內地不同城市不同場合都遇上以各種人才名義來港報到後馬上返回內地的人。

來港報到，拿了身分，只是為出入香港方便、子女可以報讀內地的港人子弟學校或香港的學校，甚至為了在內地取得「港人港稅」優惠。這些都有違香港人才政策的原意。 全國政協副主席梁振英

張欣宇（黃浩謙攝）

張欣宇促當局收緊政策

早前立法會上亦有相關討論，「香港新方向」立法會新界北議員張欣宇認為有必要儘快調整政策。他關注過去時有新聞報道，有些人士純粹利用政策空間安排子女來港升學，但本身並非真正打算來港發展。他提到，今年文憑試考生人數激增，光是學生考生已較去年多了逾2000人，但目前只有1.5萬個本地生大學學額；他擔心當局若不及時處理，問題將會迅速惡化。