政府檢討本地生定義　尚海龍憂影響搶人才　張欣宇關注考生激增

教育局正檢視本港專上院校取錄學生時的「本地生」定義，方向包括參考外地的做法，例如會考慮申請人報大學前幾年是否居港。關注高才來港事宜的選委界立法會議員尚海龍表示，不少高才因教育而來港，憂慮此舉影響香港「搶人才」。另一位選委界立法會議員、嶺南大學副校長劉智鵬亦不認同更改，強調持香港身份證就應是本地生，如設「另一條隊」讓高才受養人報讀大學，有機會違反《基本法》。「香港新方向」立法會新界北議員張欣宇則認為有必要儘快調整政策，以防有些並非真正打算來港發展人士，利用政策空間安排子女來港升學，影響本地學生的資源分配。



尚海龍（盧翊銘攝）

教育局局長蔡若蓮昨日（21日）表示，鑒於近年有逾10萬名人才來港，其子女可在港接受基礎教育屬基本權利，令大學學位的競爭加劇，局方正檢視本港專上院校取錄學生時的「本地生」定義，冀令大學學位競爭更公平。蔡若蓮又稱，檢討「本地生」定義會參考外地做法，例如會考慮申請人報大學前幾年是否居港。

如本地生不再包括高才受養子女 或影響搶人才

現時大學聯合招生辦法（JUPAS）對本地學生的定義，包括「獲香港特區入境事務處首次簽發受養人簽證／進入許可證時未年滿18歲的學生」。尚海龍指不少專才、高才來港，為給予受養人接受香港教育的機會，如改變「本地生」定義施加限制至不包括受養人的子女，或嚴重影響高才來港的意欲。

他續稱，如教育局本次更改本地學生的定義，難免下一次又會有更改，「朝令夕改」的教育政策亦難給予高才信心。此外，他表示，香港流動性高，就算本地土生土長的學生，都可能出外讀書，大學階段再回港，如局方考慮申請人報大學前幾年是否居港而去界定是否本地生，都會影響這一類人。

劉智鵬（資料圖片）

身兼嶺大副校長的劉智鵬同樣認為不應改變本地學生的定義。他解釋指，香港居民本就被定義為本地學生，如果「另設一條隊」，將高才受養人再劃分出去，或許會違反《基本法》，難免有人會就此提出司法覆核。此外，他表示自資院校收生情況本已經愈來愈困難，此舉會進一步影響院校收生率。

不過，「香港新方向」立法會新界北地區直選議員張欣宇則認為有必要儘快調整政策。他關注過去時有新聞報道，有些人士純粹利用政策空間安排子女來港升學，但本身並非真正打算來港發展。他提到，今年文憑試考生人數激增，光是學生考生已較去年多了逾2000人，但目前只有1.5萬個本地生大學學額；他擔心當局若不及時處理，問題將會迅速惡化。