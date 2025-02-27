美國國會議員提決議指《國安法》等毀香港自治　港府予以強烈譴責

美國國會參議院外交關係委員會有議員周三（26日）提出一項決議，譴責中國政府通過2020年《國家安全法》和2024年《基本法》第23條立法摧毀香港自治，侵犯港人權利。香港政府今晚（27日）指有關決議是對香港作出毫無事實根據的攻擊，以及抹黑《香港國安法》及《維護國家安全條例》，就此「卑劣的政治操作及肆意叫囂」予以強烈譴責及反對。港府又要求美方立即停止一切貶低香港國際聲譽，粗暴干涉純屬中國內政的香港事務。



美國國會參議院外交關係委員會有議員周三（26日）提出一項決議，譴責中國政府通過2020年《國家安全法》和2024年《基本法》第23條立法摧毀香港自治，侵犯港人權利。（Reuters）

港府晚上表示，美國政客一再違反國際法和國際關係的基本準則，透過所謂決議肆意對香港指手劃腳，實屬「拙劣政治戲碼」。港府又強烈譴責而美國政客一再妄議香港情況，鼓吹以國內法為依據繼續對香港實施所謂制裁，妄圖干預香港依法施政、破壞香港法治和社會繁榮穩定，認為其卑劣用心昭然若揭。

港府又說，根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際關係，每個國家都會制定維護國家安全法律，這是主權國家的固有權利及國際慣例，質疑美國最少有21部維護國家安全方面的法律，但美國政客卻對香港維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，是實實在在虛偽的雙重標準。

港府今日（27日）指有關決議是對香港作出毫無事實根據的攻擊，以及抹黑《香港國安法》及《維護國家安全條例》。（資料圖片/黃偉民攝）

港府續說，本港護國家安全的法律框架，與相關國際人權標準一致。《香港國安法》和《維護國家安全條例》均明確規定維護國家安全應當尊重和保障人權，亦依法保護香港居民根據《基本法》，以及《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港特區的有關規定下享有的權利和自由。港府認為美國政客對條文視若無睹並肆意抨擊，充分暴露其險惡用心。

港府強調，所有案件均是嚴格根據證據和依照法律處理；所有被告均嚴格按照香港適用法律（包括《香港國安法》），並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。由於壹傳媒創辦人黎智英所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不宜評論有關案件。

港府最後表示，會一如既往堅定不移、全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。