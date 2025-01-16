港府強烈譴責美國簽署備忘錄　促美方停止惡意抹黑及干涉香港事務

港府今晚（16日）就美國簽署備忘錄作出的惡意攻擊，假借延長和擴大部份在美港人延期強制離境資格，詆譭香港法治、民主和人權狀况，表示強烈不滿和譴責，強烈要求美國政府立即停止惡意抹黑，並停止干涉純屬中國內政的香港事務。

港府發言人表示，世界各國都有維護國家安全的責任，香港特區作為中華人民共和國不可分離的部份亦不例外。發言人又指，港府無懼任何外部勢力的霸凌和威嚇行為，堅決反對其干涉香港特區事務。



港府1月16日晚就美國簽署備忘錄作出的惡意攻擊，假借延長和擴大部份在美港人延期強制離境資格，詆譭香港法治、民主和人權狀况，表示強烈不滿和譴責。（資料圖片/黃偉民攝）

美國白宮周三（15日）宣布，即將卸任總統的拜登簽署備忘錄把保護在美香港居民免於強制離境的「延期強制離境」（DED）計劃延長兩年，計劃原定今年2月5日屆滿。

港府今晚發新聞稿，就美國簽署備忘錄作出的惡意攻擊，假借延長和擴大部分在美港人延期強制離境資格，詆譭香港法治、民主和人權狀况，表示強烈不滿和譴責。

港府發言人表示，世界各國都有維護國家安全的責任，香港特區作為中華人民共和國不可分離的部份亦不例外。發言人又指，在維護國家安全方面的法律美國就最少有21部，根本沒有資格對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，並指港府無懼任何外部勢力的霸凌和威嚇行為，堅決反對其干涉香港特區事務。

港府稱， 香港回歸祖國以來，香港的人權始終得到憲法和基本法的堅實憲制保障，《香港國安法》和《維護國家安全條例》亦清楚訂明香港特區維護國家安全應當尊重和保障人權，依法保護香港居民根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港，有關言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的權利和自由。

發言人重申，港府堅決維護國家主權、安全、發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則，特區政府會一如既往堅定不移、全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港居民和在港其他人的合法權益、權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

港府強烈要求美國政府立即停止惡意抹黑，並停止干涉純屬中國內政的香港事務。