工聯會創始人潘江偉公祭　元老鄭耀棠、王國興、陳婉嫻送別

有份創立工聯會的前理事長潘江偉今天（2日）出殯，送別「潘叔」的包括久未露面的前會長鄭耀棠、前立法會議員王國興，以及會務顧問陳婉嫻。



3月2日，有份創立工聯會的前理事長潘江偉出殯，送別「潘叔」的包括久未露面的前會長鄭耀棠、會務顧問陳婉嫻等。（工聯會）

3月2日，有份創立工聯會的前理事長潘江偉出殯，送別「潘叔」的包括久未露面的前會長鄭耀棠、前立法會議員王國興，以及會務顧問陳婉嫻。（工聯會）

3月2日，有份創立工聯會的前理事長潘江偉出殯。（工聯會）

中聯辦劉光源、兩局長扶靈 港澳辦、CY、李家超送花牌

扶靈的包括中聯辦副主任劉光源、勞工及福利局局長孫玉菡、工聯會出身的民政及青年事務局局長麥美娟等。港澳辦、全國政協副主席梁振英，行政長官李家超，政務司司長陳國基等多名政界人士贈送花牌。送別「潘叔」的包括久未露面的前會長鄭耀棠、會務顧問陳婉嫻、前立法會議員王國興、前理事長黃國健等。

3月2日，有份創立工聯會的前理事長潘江偉出殯，圖為工聯會會長吳秋北。（工聯會）

工聯會會長吳秋北致悼詞時說潘江偉一生獻給愛國工運事業，是傑出的工運領袖，其離世是工聯會以及香港愛國工人運動的重大損失，亦是一顆愛國愛港記憶星辰的隕落。潘江偉的靈柩之後移送柴灣哥連臣角火葬場。

3月2日，有份創立工聯會的前理事長潘江偉出殯。（工聯會）

3月2日，有份創立工聯會的前理事長潘江偉出殯，送別「潘叔」的包括中聯辦副主任劉光源。（工聯會）

3月2日，有份創立工聯會的前理事長潘江偉出殯，送別「潘叔」的包括工聯會出身的民政及青年事務局局長麥美娟。（工聯會）

3月2日，有份創立工聯會的前理事長潘江偉出殯，送別「潘叔」的包括勞工及福利局局長孫玉菡。（工聯會）

曾加入東江縱隊投身抗日戰爭

潘江偉1923年出生，在1939年參與香港大東書局印刷廠籌組工會的工作，1942至1945年9月加入東江縱隊投身抗日戰爭，1945年抗戰勝利後，又開始投入印刷行業的復會、建會等工作，1961年至1980年擔任工聯會副理事長，1980年至1986年擔任工聯會理事長。

潘江偉先生在1978至1983年擔任廣東省人大代表，1983年至2003年擔任全國政協委員。2015獲得國家頒發「中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章」。