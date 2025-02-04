工聯會創始人、東江縱隊老戰士潘江偉病逝　下月初設靈及公祭

工聯會今日（4日）發訃告指，前理事長、「東江縱隊老戰士」潘江偉上周五（31日）下午在北區醫院病逝，享年102歲。工聯會將成立治喪委員會安排後事，3月1日下午5時在紅磡世界殯儀館世界大禮堂設靈，3月2日上午公祭。



潘江偉（工聯會YouTube影片截圖）

潘江偉是工聯會創始人之一 曾參與抗日戰爭

潘江偉是工聯會的創始人之一，曾參與抗日戰爭。工聯會形容潘江偉是一名英勇衛國戰士、反帝反殖鬥士，一生愛國愛港，將一生獻給了香港愛國工運事業和國家發展壯大，為爭取及維護工人權益，為香港順利回歸祖國及長期穩定繁榮，為推動國家發展付出畢生精力，作出重大貢獻。

工聯會稱，潘江偉是工聯會極為寶貴的精神財富，他的逝世令人哀痛，是工聯會以及香港愛國工人運動的重大損失。

工聯會發訃告。（工聯會Facebook）

曾加入東江縱隊投身抗日戰爭

潘江偉1923年出生，在1939年參與香港大東書局印刷廠籌組工會的工作，1942至1945年9月加入東江縱隊投身抗日戰爭，1945年抗戰勝利後，又開始投入印刷行業的復會、建會等工作，1961年至1980年擔任工聯會副理事長，1980年至1986年擔任工聯會理事長。

潘江偉先生在1978至1983年擔任廣東省人大代表，1983年至2003年擔任全國政協委員。2015獲得國家頒發「中國人民抗日戰爭勝利70周年紀念章」。